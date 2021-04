En ‘La hora de la Verdad’, de la emisora Radio Red, Fernando Londoño quiso centrarse en la defensa de sus creencias religiosas, en medio de lo que considera una discusión “absurda”:

Londoño quiso señalar que, en su opinión, hay un dios que es de todos y no una caracterización: “No hay un dios que le pertenezca a la señora fulana ni uno muy bueno que sea de propiedad de otro. Hay un Dios”.

Luego dio su opinión sobre cómo ve él a esa figura religiosa y el efecto que tiene la ausencia de ella en la vida de algunas personas.

Pero no se olvidó de la también presentadora y tuvo tiempo para destacar las cualidades que ve en ella:

Sin embargo, la invitó a leer algo de filosofía para hacer “un alto en el camino” y conocer que “dios no ha muerto y está esperándonos”.

Horas antes, la también escritora había respondido con dos trinos que nunca dijo que dios no existiera, y que no respetaba las interpretaciones que se hacían de él:

Yo nunca he dicho que Dios no existe. De hecho, no sé qué es eso que nombran con mayúscula como “Dios”. Sólo tengo una opinión sobre el dios que cada persona interpreta. Esos dioses, evidentemente, existen o no existen en la conciencia de las personas.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 15, 2021