Los tres minutos del tráiler muestran el regreso de muchas caras conocidas de la saga, como Charlize Theron, Tyrese Gibson, Helen Mirren, Ludacris, Michelle Rodríguez y Sung Kang.

Al elenco se incorporará el exluchador John Cena, quien encarna a Jakob Toretto, un asesino que además es hermano de Dominic Toretto (Vin Diesel) y que tendrá como aliada al personaje de Theron, la villana Cipher.

Diesel habló de la incorporación de su nuevo compañero de escena en rueda de prensa:

Así habló el actor protagónico para hacer un homenaje al difunto actor y compañero de reparto en entregas anteriores de la saga.

Aunque con un papel más discreto, al menos en el primer avance, los responsables confirmaron que los latinos Ozuna y Cardi B formarán parte del filme.

La respuesta la dio Vin Diesel al presentar el avance de la cinta, que por primera vez llegará al espacio:

La nueva película tiene planeado estrenarse en cines el 25 de junio de 2021, aunque ya tuvo que aplazar su lanzamiento inicial el año pasado por la pandemia del coronavirus.

Welcome back, Fam. The all new #F9 trailer drops tomorrow. pic.twitter.com/bBDovynpgi

— #F9 (@TheFastSaga) April 13, 2021