En ese conversatorio, difundido por Noticias Uno, Fernando Londoño sacó el caso del militar que mató a Giraldo para señalar que los colombianos no reaccionan de la misma manera cuando muere un uniformado, que cuando fallece un civil.

No obstante, el exministro del primer gobierno de Álvaro Uribe no supo cómo referirse a Giraldo (mujer transexual), y terminó haciendo un comentario que, para muchos, resultó despectivo.

“En una acción lamentable muere un ciudadano o una ciudadana, vaya a uno a saber lo que es, y el escándalo que se arma […]. [Pero] De los soldados nadie se acuerda”, se escucha decir a Londoño en el siguiente video.

Las reacciones por el pronunciamiento de Londoño fueron inmediatas. El periodista Gustavo Gómez dijo, en Caracol Radio, que fue una expresión de “mal gusto”, mientras que su colega Darcy Quinn señaló que la estaba revictimizando “por su condición”. Y agregó: “¡No hay derecho!”.

En redes sociales hubo comentarios similares, pues tildaron al exministro de homofóbico y mala persona como se puede leer a continuación:

El ex ministro Fernando Londoño no tiene en todos esos libros detras de su fatal declaración refiriéndose a Juliana sobre su asesinato, siquiera un libro que le enseñe que es una ciudadana trans, de sus derechos y del respeto que debe tener? Su comentario homofóbico es patético! — Elkin Bladimir Pinto S. (@elkinwladimir) September 28, 2020

No me cabe ninguna duda que Juliana, sin conocerla, fue más decente, más honrada y mejor persona que el azuzador profesional Fernando Londoño. — Abel Escobar (@AbelEsc30666735) September 28, 2020

Fernando Londoño ni siquiera es una pésima persona, sino una NO persona. Su falta de empatía y de capacidad de reconocer al que no está de acuerdo con él como ser humano es nula. — Nicolas Pineda Salazar (@NicolasPinedaS1) September 28, 2020

El exfuncionario de extrema derecha además aprovechó para hacer una crítica al Gobierno, por la gestión que le está dando al Ejército Nacional, pues, dice él, pareciera que la institución está “manatiada”.

Específicamente, Londoño se refirió a la “humillación” que vivieron varios militares cuando fueron sometidos por disidentes de las Farc, en el Valle del Cauca.

“Es inaudito. Esto no hubiera pasado con el presidente Uribe de presidente jamás, ¡jamás! […] ¿El Ejército no puede disparar?¿el Ejército está manatiado? yo digo que le quiten los fúsiles, ¿para qué fusiles? Los fusiles no son de adorno”, aseguró el exministro, como se aprecia en este trino:

#SonHéroesNoSonVillanos | El ejército está maniatado. ¿Para qué portan armas, si no pueden usarlas? Que le quiten entonces los fusiles al ejército si no van a poder usarlos contra los terroristas. Los fusiles no son de adorno. @FlondonoHoyos pic.twitter.com/1lXy04YYI7 — Margarita Restrepo 🇨🇴 (@MargaritaRepo) September 27, 2020



No es la primera vez que el exfuncionario cuestiona que la Fuerza Pública no haga uso de las armas. Hace algunos meses, Londoño criticó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y a los generales por no producir “bajas en el enemigo”, y que, en cambio, los muertos resultaran siendo militares.

Asimismo, el exministro se ha mostrado insatisfecho con el manejo que el presidente Iván Duque le ha dado al país.