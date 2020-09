green

Monsalve comenzó el diálogo recordando que se crio en la hacienda Guacharacas, donde su padre era mayordomo, y que allí creció en medio de problemas ya que un “comandante guerrillero (alias ‘Gigante’) les declaró la guerra a los Uribe”. De hecho, el testigo contó que él tiene “un hijo con la hermana” de ese comandante guerrillero.

Luego de recordar parte de su pasado, el periodista Daniel Coronell le preguntó por unas fotos donde Monsalve, a sus 18 años, sale vestido “con uniforme como miembro de un grupo paramilitar”. “Ese es el grupo autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, que fueron los primeros antes de ser el ‘Bloque Metro’”, afirmó el testigo.

Juan Guillermo Monsalve dijo que detrás de la creación de estos grupos armados estuvieron “Santiago Gallón, Juan Guillermo Villegas y Luis Alberto Villegas, que era el que los representaba a todos ellos”.

Si bien el testigo ha mencionado que, presuntamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tuvo participación en la conformación del ‘Bloque Metro’, en la entrevista con Daniel Coronell dijo que nunca “estuvo ahí sentado con ellos” dialogando, pero que quien sí participó fue su hermano, Santiago Uribe. “Sí, señor. Él sí estuvo […] pero es mejor dejar eso para más adelante para, si me alcanza la vida de llegar a una cosa judicial, mentar esos temas”, detalló.

Monsalve evitó ampliar su declaración por temor, pues dijo que cuando habló de los hermanos Uribe y de grupos paramilitares le hicieron un “atentado en la cárcel de Cómbita”, en Boyacá.

Fue ahí cuando Coronell le preguntó: “Señor Monsalve, la pregunta concreta es, ¿usted se reafirma en que los señores Santiago y Álvaro Uribe participaron, con Santiago Gallón, Juan Villegas y Alberto Villegas alias ‘Tubo’, en la conformación de ese ‘Bloque Metro’?”.

“Sí, señor”, respondió Monsalve, y agregó: “Es que las autodefensas llegaron fue por la cerrada de la finca, por la quemada y por la matada del trabajador de la finca. Por eso empezó todo eso, y…”.

El exparamilitar, con 40 años de edad y un récord delincuencial de más de 25 años, le dijo, a Coronell, que cuando buscó a Justicia y Paz en Medellín para entregar estas declaraciones no le quisieron recibir la información cuando empezó a hablar de los Uribe y de la creación de las autodefensas.

“Yo busco Justicia y Paz como en agosto de 2011, y no me quisieron recibir la declaración porque estaban buscando un taxi y los ocupantes, y yo dije que, de pronto, sabía dónde estaban los ocupantes […] y me llevaron de una vez a Medellín, y cuando empecé a decir (cómo inició él en el ‘Bloque Metro’) de una vez me echaron para atrás […] pudo haber sido eso, o porque no ofrecí plata para entrar a Justicia y Paz”, detalló Monsalve.

El testigo, que purga una condena de 40 años y que está recluido en una casa fiscal de la cárcel La Picota en Bogotá, le dijo al periodista que fue él quien contactó al senador Iván Cepeda: “Yo le mandé una solicitud”, aseguró, pues la defensa del exsenador Uribe ha argumentado que fue el congresista el que, supuestamente, buscó acercamientos con el exparamilitar para que declarara en contra del expresidente.

Entre las tantas cosas que Monsalve le contó a Coronell también está su encuentro con el abogado Diego Cadena, el supuesto atentado que le hicieron en la cárcel para envenenarlo, las presiones que ha denunciado para que cambiara su versión y la ratificación de los testimonios que entregó en la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, la periodista Vicky Dávila reveló, en un completo informe en Semana Tv, que Monsalve ha dicho varias “mentiras” ante la justicia para implicar al expresidente con la conformación de grupos paramilitares, y que el recluso Nicolás Jurado aseguró que el exparamilitar “estaba arrepentido y quería retractarse”.

Eso sí, Monsalve le dejó claro a Coronell que Jurado “es un baboso” y que su intención no ha sido retractarse de sus declaraciones, sino que la justicia las tenga en cuenta.

