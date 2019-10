“A través de una ONG cercana a él se giraron 16,5 millones de pesos para desplazamientos, hoteles y alimentación de la familia del testigo”, describe uno de los confidenciales de Semana.

Monsalve es la persona por la cual fue acusado Álvaro Uribe y enfrenta un proceso ante la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos y fraude procesal.

Ese medio asegura, incluso, que el abogado del expresidente Jaime Lombana alista una demanda en contra de la ONG cercana a Cepeda que realizó los giros. Además, describe que este monto es el más alto conocido hasta ahora en el proceso.

El Tiempo, por su parte, describe que hay recibos que evidencian la ayuda económica que recibió la familia de Monsalve de parte de la ONG y cita las declaraciones de Uribe que cuestiona el dinero entregado.

“En el año 2012, la Fiscalía me vincula a un proceso por un video de falsos testigos que llevó allí la persona que me acusa. Por intermedio de mis abogados presentamos una denuncia, porque estaba probado que una ONG cercana a esa persona (que me denuncia) le pagó a la familia de quien se prestó para ser testigo falso”, sostuvo Uribe, refiriéndose, sin mencionarlo, al senador Cepeda.