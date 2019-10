Eso sí, el distanciamiento entre ambas partes no fue intempestivo. Desde que Petro se decantó por Hollman Morris como su candidato a la alcaldía capitalina, en parte dejando de lado a la propia Robledo, ella se mostró incómoda.

Aunque decía que en parte era por las denuncias que pesan sobre Morris, de maltrato a su esposa y acoso a otras mujeres, lo cierto es que al descartarla como candidata en un momento en que parecía contar con el apoyo popular por la pérdida de su curul por doble militancia, la cual era vista como injusta por muchos.

Después de un tiempo de incertidumbre, Robledo comenzó a conversar con López, de la que fue copartidaria hasta 2018 como representante a la Cámara por Bogotá. Todo se finiquitó el jueves, y durante el viernes no cesaron las reacciones.

Estas no solo vinieron de figuras del petrismo sino de muchos ciudadanos que le escribían en redes sociales, al punto que la candidata se había referido a ellas defendiendo su decisión:

No se trata de si yo les he roto el corazón, se trata de que el 27 de octubre elegimos el futuro de la ciudad y no quiero que extendamos el dolor de una ciudad nuevamente gobernada por los negociantes de la vida digna. #MeDecidíPorClaudia

— Ángela María Robledo (@angelamrobledo) October 11, 2019