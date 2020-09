Jorge Cabra, comandante de la Policía de Antioquia, dijo en Blu Radio que los asaltantes usaron armas traumáticas y blancas para llevar a cabo el hecho del que fueron víctimas decenas de personas que se movilizaban en vehículos de transporte intermunicipal, particulares y de carga.

Un conductor afectado, por su parte, contó en el medio que uno de los ladrones impactó su vehículo (bus de transporte intermunicipal) con un arma al no detenerse ni abrir las puertas para que pudieran llevar a cabo el asalto a los pasajeros.

“Pegó el tiro y dijo que si no le abría me pegaba con el de verdad. Ahí comenzaron a darle duro al carro y cuando se metieron me apuntaron a la cabeza. ¿Qué puede hacer uno?”, comentó el hombre afectado en el informativo.