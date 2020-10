green

Ante eso, el famoso no respondió con un sí o un no, sino con unas declaraciones en las que se evidenció que no le había gustado el interrogante.

“Esta pregunta no tiene nada del otro mundo, precisamente por eso se me hace un poco pasada de moda, obsoleta… Eh, ‘old fashioned’… morbosa… corroncha”, aseguró.

Lo expresado por el artista ya no aparece en sus historias de Instagram, pero fue replicado esta semana por una cuenta abierta que suele subir contenidos de famosos.

Aquí la publicación con el video donde Karol Márquez reaccionó a la pregunta de “¿eres gay?”, mientras estaba en un ‘break’, como él mismo escribió en la caja de Instagram donde invitó a sus seguidores a interactuar con él.