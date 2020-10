green

La famosa reveló que, aunque se había sentido “un poco rara” en la semana que tuvo a su bebé, el día en que se enfermó, el 17 de septiembre, “comenzó tranquilo”.

Su cesárea estaba programada para el 19 de septiembre, pero Jedidiah Falcao, como la pareja llamó a su cuarto heredero, se adelantó unas horas. Y, pese a que un médico pensó que Lorelei Tarón tenía coronavirus, al final lo que estaba era a punto de parir.

Dicho jueves, la mujer del ‘Tigre’ fue a un control y tuvo que salir de afán a recoger a su tercera hija, Annette, por lo que apenas alcanzó a comer una ensalada. Luego, ya de camino a casa, se sintió mal y, en un comienzo creyó que “tenía indigestión por haber comido de prisa”. “Pero la cosa se fue complicando porque comencé a sentirme mareada y con náuseas. Llegué a casa sintiéndome realmente muy mal”, agregó.

“Le pedí a mi cuñada que llevara a ‘Domi’ y ‘Desi’ a su clase de tenis porque yo no me sentía con fuerzas para moverme y me quedé en casa. Entonces decidí darme una larga ducha con agua calentita y de alguna manera eso me relajó. Después las niñas volvieron, y luego se hizo de noche y las acosté a dormir. Ya más tranquila, pero aun sintiéndome mal, me puse a ver el partido [de Falcao] y mientras tanto volví a comer una tontería para ver si se me pasaba el malestar, pero, por el contrario, la cosa empeoró. […] Como no me podía dormir por el malestar, decidí esperar a Falcao, que debía llegar en horas de la madrugada”, relató la esposa del futbolista colombiano, que fue convocado para los partidos de eliminatorias de octubre.3

Cuando el deportista llegó a casa, y vio el estado de su esposa, iba a llamar al ginecólogo, pero ella no dejó, pues insistía en que solo estaba intoxicada. Entonces, de acuerdo con la narración de la cantante, el jugador se comunicó con su médico, que le diagnosticó coronavirus a Lorelei, y eso lo corroboró un tío de Falcao “que tiene amplios conocimientos en medicina”.

“Su doctor inmediatamente preguntó por mis síntomas: mareo, descomposición, escalofríos y en un abrir y cerrar de ojos concluyó que se trataba de ¡coronavirus! Y en ese momento saltaron todas las alarmas y la locura empezó. ‘Falcao, ponte una mascarilla y aléjate, tu esposa tiene coronavirus’, le decía. Tendrás que dormir en otra habitación, porque si te contagias no podrás jugar el partido del domingo”, relató, y continuó:

“Yo no daba crédito a mis oídos, ¿cómo que tengo coronavirus? ¿Y cómo que Falcao tiene que alejarse de mí ahora que estoy a punto de tener el bebé? ¡Dios mío! ¿qué está pasando? Ahora me río de la situación, pero en ese momento estaba furiosa, pero a la vez estaba tan débil que no podía decir nada, más que hiciera caso a su médico y se fuera a otra habitación. […] Para colmo de males [su tío] también dijo que era coronavirus y que todos en casa debían ponerse mascarillas inmediatamente. Yo no podía creer lo que estaba pasando, de repente el peligro era yo”.

La cantante, al final, señaló que estaba segura que no tenía COVID-19, pues se había hecho la prueba, pero no quiso llevar la contraria ni discutir. Por eso, se fue a acostar, pero de un momento a otro empezó a vomitar, por lo que ahí sí Falcao llamó al ginecólogo, que pidió que la llevaran a urgencias, a donde llegaron sin la maleta del bebé, pues no pensaban que los síntomas eran porque la argentina ya iba a dar a luz a su hijo, cuyos primeros detalles de su cuarto fueron revelados antes de su nacimiento.

“Cuando llegué al hospital ya no sabía si tenía dolor de panza o si tenía contracciones y efectivamente eran contracciones y el trabajo de parto había comenzado. Nada de coronavirus, simplemente mi bebé quería salir a toda costa. Ja, ja, ja…”, puntualizó la esposa del futbolista, al referirse al nacimiento de su cuarto hijo, el 18 de septiembre.

Fotos del cuarto hijo de Falcao García y Lorelei Tarón

Luego del nacimiento de su único hijo varón, pues las otras tres son niñas, el futbolista de la Selección Colombia y su esposa han subido varias tomas del pequeño a sus cuentas de Instagram.

Algunas fueron del momento de su nacimiento, mientras otras ya fueron captadas en la casa de los García-Tarón en Turquía, como se puede ver a continuación: