La pesadilla por la que pasó ocurrió “pocas semanas” después de que a su abuelo se lo llevara el coronavirus y no pudiera despedirlo por las restricciones que hubo durante la cuarentena estricta en el país.

“Se volvió realidad mi mayor temor: mi mamá, que acaba de salir de un cáncer y tiene medio pulmón, le dio un linfoma y se contagió. Mis abuelitos de 83 y 87 años, con hipertensión, cáncer, enfermedades coronarias, se contagiaron; mis primos, desde los más chiquitos de 3 años hasta los más grandes, una incluso en embarazo, se enfermaron. Mi papá, mi hermana, mis tíos, casi toda mi familia era positiva”, le contó Maritza a la publicación del mes pasado, que tuvo a Greeicy Rendón en portada.

La periodista confesó que en el noticiero de RCN, que presenta, solo tres de sus colegas sabían por lo que atravesaba y que padeció callada y “orando todos los días”.

Los seres queridos de Aristizábal, al parecer, se contagiaron por un familiar que tenía síntomas y aún así visitó a la abuela, sin usar tapabocas. Ahí comenzó la cadena.

La presentadora de Noticias RCN confesó que prefirió no compartir la historia porque siempre ha querido transmitir optimismo y esperanza: “Quiero que quienes me ven o me leen, encuentren en mí una persona [con] buenas noticias. Decidí callar porque lo que quería contar era la historia de una múltiple recuperación y no la tragedia de un contagio múltiple”, añadió en Aló.

Aunque su mamá estuvo dos semanas hospitalizada y ella vivió momentos de mucha angustia, a Martiza la historia de sus “25 milagros”, como la llama, le enseñó que si se siguen las recomendaciones de autocuidado, “tenemos derecho a vivir sin miedo”.

“Tenemos derecho a ver a nuestros abuelos, a ver a nuestros papás, tenemos derecho a volver a clases, tenemos derecho a seguir viviendo. Claro, cuidándonos. Pero tenemos que encontrar una manera distinta al encierro, para seguir viviendo mientras el virus está ahí”, reflexionó en la conversación.

Aristizábal compartió en su cuenta de Instagram un pantallazo de la publicación, al lado de un mensaje sobre su mamá, como se puede ver a continuación: