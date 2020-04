green

“Hoy no tengo noticias, solo mi historia. Mi abuelito murió”, empezó explicando la periodista en la plataforma, en donde aprovechó para abrir un hilo y contar la historia detrás de esta partida.

Al parecer, su abuelo estaba aislado en un hospital de Medellín porque creían que tenía coronavirus, y allí falleció, estando solo y preguntando “por su viejita y sus hijos”.

Por la orden de aislamiento dictada por el Gobierno, ni Maritza ni su mamá pudieron viajar a la capital antioqueña, por lo tanto, no lograron verlo una última vez y tampoco apoyar a su abuela en este triste momento.

En el escrito, la comunicadora también aprovechó para plasmar esas palabras que quedaron pendientes entre ella y su abuelo, a quien también le pidió perdón.

“Perdona si no te visité lo suficiente, si no te llamé lo suficiente, si no te dije que te quería lo suficiente“, manifestó Aristizábal, quien también aprovechó para hacer un llamado a la unión y a expresar los sentimientos ahora, pues la crisis arrebata muchas oportunidades.

Aquí, el hilo: