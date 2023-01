En la producción de 2006, protagonizada por María Adelaida Puerta (actriz que buscó suerte en México y luego regresó a Colombia), el personaje de Beltrán era el que incitaba a Catalina Santana a operarse y andar con hombres mafiosos.

Cuando terminó de interpretar a Yesica Franco (‘La diabla’), la actriz continuó trabajando en otras producciones como ‘La marca del deseo’ y el ‘Man es Germán’.

Posteriormente se fue de Colombia; en el exterior actuó en proyectos como ‘Corazón valiente’, ‘El señor de los cielos’ y ‘La fiscal de hierro’ y recientemente apareció en Netflix como la mamá de Dixon, de ‘Rebelde’, interpretado por Jerónimo Cantillo.

La artista contó en ‘La red’ hace dos años que estaba radicada en Miami, Estados Unidos, viviendo con una tía y su hijo. Allá no fue tan fácil conseguir trabajo, pero logró obtener algunos papeles.

Mientras legalizaba su situación, estudió inglés y hasta aprendió a coser en máquinas industriales, contó.

No obstante, en 2022, Sandra Beltrán volvió a Colombia, luego de pasar varios problemas de salud en Miami. En el mismo programa, la actriz relató que durante la pandemia no podía dormir bien y sentía agotamiento extremo.

Le diagnosticaron hipertiroidismo, enfermedad que la hizo adelgazar por desequilibrio de la tiroides. Sin embargo, cuando volvió al país, ya no estaba delgada, sino hinchada.

En Colombia le diagnosticaron tiroiditis de Hashimoto, desequilibrio de las dos hormonas (las que hacen bajar y subir de peso); con el tratamiento logró calmar algunos síntomas, pero poco después aparecieron otros problemas.

“O estaba histérica o supertriste. […] Me tocaba hacer el esfuerzo de pararme porque tengo un hijo. A los cinco minutos de querer jugar con él no me daba el cuerpo, quería echarme en la cama”, contó entre lágrimas Beltrán, como se aprecia a continuación: