Como Silvestre y su pareja solo tienen herederos hombres suelen preguntarles si les gustaría tener un bebé y que este sea una niña. Los esposos respondieron el interrogante en ¡Hola!, en una edición en la que, de paso, dieron a entender que Piery no está embarazada, por ahora.

Y es que los Dangond-Avendaño aseguraron que, aunque en este momento no están en la dulce espera, sí les gustaría ser padres nuevamente, pues quieren una heredera que le haga compañía en el trono a la hoy solitaria reina de la casa.

“Cuando le hablamos de la posibilidad de tener un cuarto hijo y que sea niña, Silvestre dice que Piery insiste en perder el reinado y que él también quisiera convertise nuevamente en papá”, afirmó el citado medio en su edición impresa 183.

No obstante, el protagonista de Leandro Díaz —al que actriz tuvo que enseñarle a besar para la bionovela— tiene un pero en ese deseo de ser padre de nuevo, según relató en la revista, que señaló que la situación está relacionada con que al cantante de ‘Las locuras mías’ “le preoocupa la complicada situación que atraviesa el planeta”.

“Quisiera tener un hijo, pero los tiempos no me dan… y no me refiero al tiempo físico, sino a lo que estamos viviendo en el mundo. Traer a un niño a un lugar donde los sentimientos son pocos y la vida no se respeta me preocupa demasiado”, expresó el intérprete de ‘Cómo lo hizo’ y ‘Loco paranoico’ en la publicación.