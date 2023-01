La misma Emily Munera, que en el programa tuvo un romance con ‘Ceta’ (el ganador), se encargó de informarle a su comunidad de redes sociales, a través de Instagram, del accidente que tuvo, mientras iba de parrillera en una moto.

El vehículo en el que iba la exparticipante chocó con otra moto que iba sin luces, contó Munera, lo que le provocó varias heridas; incluso, pensó que “iba a morir”.

En historias de Instagram que grabó desde el hospital, la exconcursante del ‘reality’ de Caracol señaló que tuvo varias fracturas en la cara y se le inflamó el cerebro, aunque le descartaron un derrame.

Lo que sí pidió fue muchas oraciones porque necesita cirugía y tiene “miedo”.

“Sí me ha dado mucho miedo, pero soy una mujer que cree mucho en Dios. […] Les agradecería si oran mucho por mí, la verdad tengo miedo. […] Me voy para cuidados intermedios para que se me baje la inflamación para proceder a la cirugía”, declaró en sus historias, recogidas en este video por ‘La red’: