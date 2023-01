Hace unos meses, Diana Ángel no dudó en contar algunas anécdotas de su vida privada y profesional, revelando, por ejemplo, que tuvo diferencias con Majida Issa por un tema con el musical Mujeres a la plancha.

Asimismo, la actriz tampoco temió confesar que le temía a Alejandra Azcárate luego de emitir su opinión con respecto al lío legal que enfrentaba, en ese momento, el esposo de la humorista y presentadora.

(Vea también: Diana Ángel confesó que sufrió de ‘ghosting’ y que se le midió a intercambiar pareja)

“Qué susto, Alejandra. En estos días me metí un susto tremendo porque yo escribí algo y ella creo que no entendió. Hubo un momento donde la acusaron de algo y la tuvieron envuelta en un enredo […]. Yo me atreví a decir que la ley era para todos y que los deberían investigar si no tienen nada que esconder”, comentó Diana.

Ahora, la también cantante habló de sus relaciones amorosas y de la razón por la que no suele hacerlas públicas.

La razón por la que Diana Ángel no muestra sus parejas en redes

Exponer sus relaciones sentimentales es algo que rara vez hace Diana Ángel, y en una entrevista que dio al programa ‘Lo sé todo’, la bogotana, de 47 años, indicó que no lo hace porque sabe que las mismas se acaban y prefiere no exponerse.

“Tengo relaciones sentimentales que no me gusta mezclarlas con nada. Me cuido mucho de eso porque a veces uno sale diciendo que está enamorado y al otro día le terminan. Trato de no exponerme, pero vivo muy feliz”, aseguró.

Asimismo, señaló que no descarta casarse de nuevo. “Primero tengo que encontrar esa relación que realmente funcione, y si decidiéramos tener un compromiso más fuerte no lo dudaría”.

En cuanto a su exesposo, Ángel explicó que tiene una muy buena relación con él. “Me casé cuando tenía 28 años, y cuatro años después me separé. Teníamos muchos problemas y había muchas cosas que ya no nos unían, así que cada uno se fue para ser feliz. Nos queremos mucho y somos muy amigos”, comentó.