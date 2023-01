Por primera vez, el príncipe Harry habló sobre el momento en que su padre, el Rey Carlos lll le comunicó que su madre, Lady Di, había fallecido.

En ‘Spare’, la autobiografía del príncipe Harry, donde relata detalles exclusivos sobre la niñez y la vida que ha tenido a la sombra del príncipe William, su hermano mayor; Harry también se refirió al día del accidente de su madre.

¿El rey Carlos lll no abrazó a sus hijos cuando les dijo sobre la muerte de Lady Di?

Según las memorias del príncipe, su papá habría entrado a la habitación y había sentado a los pequeños hijos en la cama, luego les explicó que la princesa Diana había sido víctima de un accidente automovilístico con lesiones que parecía poco probables que mejoraran. “Recuerdo con asombrosa claridad que no lloré. Ni una lágrima. Mi padre no me abrazó”, explica Harry en el libro.

Además, en múltiples ocasiones como en el documental de Netflix, Harry & Meghan, el príncipe ha hecho énfasis en que tiene muy pocos recuerdos de esa época relacionados con su madre, como si se le hubiera borrado la memoria. Pero en una reciente entrevista en el programa ‘Good Morning América’, aseguró que Diana estaría triste en la actualidad si estuviera al tanto de la relación que hay entre los hermanos.

¿Qué otros detalles hay sobre el libro?

‘En la sombra’, como se titula el libro en español, salió a la venta al público el 10 de enero de 2023.

Allí se pueden ver plasmadas algunas de las memorias del menor de la familia real y la rivalidad que existe entre los hermanos desde hace bastante tiempo, también se revelan detalles sobre las reglas que existen a nivel interno de la familia, la difícil situación de Harry tras la sombra de su hermano y detalles sobre la relación con su padre.