Las memorias del príncipe Harry de Inglaterra siguen dando de qué hablar. ‘Spare’ (‘En la sombra’, en español) como se titula el libro, saldrá a la venta el próximo martes 10 de enero y se espera que se revelen detalles altamente íntimos de la Familia Real británica.

En los últimos días se han conocido varios fragmentos del polémico libro. Además, fuentes cercanas al príncipe y a la Familia Real han informado que, tras la publicación, la relación entre los parientes más importantes de Inglaterra se podría ver más fracturada.

Ahora, nuevas revelaciones se han hecho sobre las memorias de Harry que no solamente han cambiado el humor de una familia, sino que toda una nación podría verse afectada.

El duque de Sussex reveló en su autobiografía que, mientras prestó el servicio militar en Afganistán como piloto de helicóptero, mató 25 talibanes. La historia se conoció porque, por error, una serie de ejemplares salieron a la venta el 5 de enero en España.

La misión de Afganistán del príncipe se habría llevado a cabo entre el 2012 y el 2013. Allí, según ‘Spare‘, Harry participó en 6 misiones, las cuales, involucran muertes que él mismo indica que fueron completamente justificadas.

“No fue una estadística que me llenase de orgullo, pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas”, escribe el hijo menor del rey Carlos III.