En el texto el duque Sussex hace una serie de acusaciones, sobre todo contra su hermano, el príncipe William, aunque el palacio de Buckingham, residencia oficial de la familia real, no ha querido pronunciarse hasta ahora sobre esas afirmaciones.

De acuerdo con Harry, el heredero al trono lo agredió físicamente durante una discusión sobre su esposa, Meghan Markle.

“Todo sucedió tan rápido. Muy rápido. Me agarró por el cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Aterricé en el plato del perro, que se partió debajo de mi espalda, los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que saliera”, cuenta el príncipe.