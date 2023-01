El gran escándalo del momento en Reino Unido es la publicación del libro con las memorias del príncipe Harry. Allí se cuentan detalles escabrosos de la realeza británica y hasta se confiesan episodios oscuros de su vida.

Uno de los hechos revelados en el libro, según The Telegraph, es la cantidad de asesinatos que Harry cometió estando en el ejército británico. El duque estuvo en Afganistán en dos periodos, en la invasión a la nación asiática que duró casi 20 años.

Los medios ingleses se hacen un festín con el libro de Harry:

Prince Harry has reportedly claimed he killed 25 people while serving as an Apache helicopter pilot in #Afghanistan.

In his memoir, Spare, Prince Harry says that in combat he did not think of the 25 as ‘people’ but as ‘chess pieces’.

#Afghan #UnitedKingdom #PrinceHarry

— Asif (@Asiftintoiya12) January 6, 2023