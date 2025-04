Lizeth Durán, como en realidad se llama la periodista deportiva de Caracol Radio, contó en el programa ‘Sinceramente Cris’ que siempre fue de relaciones estables y largas e, incluso, en la última que estuvo hubo planes de boda que no se concretaron.

Por lo mismo, cuando ese noviazgo terminó, tuvo que pasar un proceso de sanación, que le tomó dos años, y en el que, gracias a la terapia con profesionales, pudo comprender distintas situaciones.

“Parte de mis relaciones con las parejas que tuve en el pasado eran no elegirme, sino elegir lo que estaba bien, o lo que necesitaba el otro, y ‘Liche’ pasaba a un segundo plano; porque como yo soy fuerte, y yo era fuerte, entonces todo lo podía aguantar y soportar”, declaró.

Después de eso tuvo otro noviazgo en el que se priorizó a ella, y por lo mismo no duró. Su círculo cercano le aconsejaba que saliera para que conociera gente, pero ella se negaba, pues no es su estilo. Una amiga de ella, entonces, le dio su número a un hombre que la quería conocer desde hace tiempo y terminó ennoviada con él, pese a que él no tenía ningunas intenciones, dijo la periodista.

Según Durán, él le mandó un primer mensaje y ahí comenzaron a hablar con mucha frecuencia. Después de saludarla, lo primero que él hizo fue enviarle un cuestionario, con el que ella pudo entender cuáles eran los intereses de vida de él.

“Dentro de esas preguntas había, primero, quién es ‘Liche’ y otra, que me causó… digamos momento de pensar y responder, quién es Dios en la vida de ‘Liche’. Así duramos como 10 días, él entrevistándome. Nos vimos un mes después de estar hablando”, contó.

El primer encuentro, dijo la locutora, se dio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en un partido de la Selección Colombia. Ella fue a cubrir el juego y él a apoyar al equipo. Ambos sabían que el otro estaba ahí y ella esperaba que él le dijera que se vieran, pero no fue así.

Durán decidió dar el paso y decirle que se vieran en el entretiempo. Él no le escribió, pero ella ya sabía dónde estaba así que se fue a buscarlo. Le hizo varias señas, y él no prestó atención, hasta que un amigo de él le avisó.

“Por fin contestó el teléfono, vino, hablamos cinco minutos, nos dimos un abrazo; yo tenía la boca pintada de rojo, cuando nos despedimos, le di un beso y le dejo el beso pintado en el cachete y me voy”, agregó.

'Liche' Durán le propuso matrimonio a su novio

La santandereana aseguró que encontró en ese hombre todo lo que había soñado y por lo mismo tomó la decisión. “Yo ya le pedí matrimonio. Yo le dije que se casara conmigo y ya me dijo que sí”, contó.

La periodista no detalló si van a esperar para hacer la ceremonia o si simplemente se trata de un compromiso de palabra. Lo que sí dejó ver es que cree que su actual es el gran amor de su vida.

“Tengo lo que nunca en mi vida había tenido, que se llama paz, tranquilidad. Tengo un hombre hermoso, que tiene a Dios en su vida y me tiene más cerquita de Dios, que me cuida, me consiente, se muere de amor por mí y yo por él, así que estoy muy feliz“, concluyó.

