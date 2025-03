Juan Guilera, protagonista de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ 2025, contó en ‘La sala de Laura Acuña’ que canceló su matrimonio un mes antes de casarse, pese a que estaba muy enamorado, porque no se sentía listo.

Y es que para ese entonces, el actor vivía con su novia y el hijo de ella y sabía que su futura esposa deseaba tener otro bebé con él, rol que él no quería asumir en ese momento.

“Yo estaba muy enamorado, pero no estaba listo, en ese momento, con 25 años, para ser padre de familia; si bien el niño no era mi hijo, sabía que ella quería ser madre prontamente, y yo sentía que me faltaba vivir muchas cosas, pero a la vez estaba muy enamorado”, declaró.

Mientras ella estaba organizando todo el matrimonio, él se fue a Venezuela a hacer una película y cuanto terminó lo invitaron a la isla Margarita, viaje al que él no dudó en ir. Cuando le contó a su entonces prometida que se iba a quedar unos días más, ella enfureció.

“Cuando le digo a ella, me dijo: ‘¿Vos me estás jodiendo?’. Estábamos a días de casarnos y era claro que mi compromiso no, no estaba al 100 %. Cuando volví, empezamos a hablar y emergió la verdad”, agregó el actor argentino.

Aunque fue una situación dolorosa, Guilera cree que tomó la decisión correcta. “Si no lo sentís, no es por ahí”, concluyó.

Quién es la actriz con la que Juan Guilera se iba a casar

Se llama Paula Morales, es una actriz y modelo uruguaya, hija del periodista Víctor Hugo Morales y es mayor que el actor por tres años. La expareja duró dos años de noviazgo.

Estas son algunas fotos de ella:

¿Qué pasó con Juanita Molina y Juan Guilera?

El argentino de ‘Patito feo’ se enamoró de la actriz colombiana cuando trabajaron juntos en ‘Romina’, pero su relación no duró más de un año.

En la promoción a medios de comunicación de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, Guilera confirmó que volvió a la soltería, aunque no detalló los motivos de su separación con Molina.

