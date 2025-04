El sistema de medios públicos, RTVC, ha estado en los últimos días en el centro de un profundo debate en el que han entrado acusaciones de censura y señalamientos por llevar a cabo contenidos que para algunos han sido considerados apologéticos al terrorismo.

El periodista Juan Diego Alvira, quien casi fue impactado por un rayo recientemente, ha sido una de las voces críticas a los contenidos del canal, luego de la transmisión de un especial dedicado a Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo. En La W, Alvira rechazó la emisión de la pieza, asegurando que RTVC está siendo “instrumentalizado para hacerle propaganda a los violentos”.

Desde su cuenta en la red social, el director de W Sin Carreta publicó un video argumentando que la emisión del polémico homenaje, no fue “un simple error editorial”, sino un “hecho grave”, más aún al tratarse de un medio que funciona con recursos estatales.

La frase de Alvira, pronunciada en una entrevista con el general Mendieta, quien estuvo secuestrado por las extintas Farc, despertó la indignación del gerente de RTVC, Hollman Morris. El exdirector de Contravía reprobó al comunicador, primero en el programa ‘El Calentao’ y luego en el contexto de un cruce directo en X.

Para Morris, el uso de la palabra “instrumentalizado” tiene consecuencias serias y no se puede “pasar por alto” al considerar que las palabras de Juan Diego Alvira no se pueden “pasar por alto”, siendo esta una acusación “peligrosa” para las personas que trabajan en el medio, más allá de un “malentendido semántico”.

Decir que RTVC está “instrumentalizado para hacer propaganda de los violentos” no es una opinión, es una acusación peligrosa. Y aunque después intente disfrazarlo de malentendido semántico, el mensaje fue claro: se nos quiso vincular con el terrorismo. No lo dijo por error, lo… https://t.co/Bq0hyL0Bsy

En el video previamente mencionado, Alvira había restado peso a lo que calificó, precisamente, de “debate semántico”, poniendo sobre la mesa el sentido ético del homenaje a un victimario como Marulanda Vélez. “Eso no fue lo que dije, las palabras importan, el contexto importa […] No se trata de un debate semántico, se trata de no cruzar una línea ética e institucional que ya le ha costado demasiado a Colombia”, expresó el reconocido periodista.