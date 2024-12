En abril del año pasado, la reconocida actriz Nórida Rodríguez fue nombrada como gerente de Radio Televisión de Colombia (RTVC), la entidad encargada de la gestión de los medios públicos del país.

El pasado domingo 15 de diciembre, la actriz decidió hablar en ‘La sala de Laura Acuña‘ sobre su salida de RTVC y el error que cometió por confiar en personas que no eran sus amigos.

(Vea también: Presidencia le pidió renuncia a Nórida Rodríguez en RTVC por presuntas irregularidades)

“He enfrentado momentos de profundo dolor y desafíos inimaginables: pérdidas irreparables, duelos devastadores y la humillación de ser arrastrada y revolcada por la calumnia. Estas situaciones culminaron con mi salida de RTVC, marcada por circunstancias injustas que me afectaron profundamente”.

Luego, dijo: “Habían tantos intereses de por medio y de cosas a las que me negué, y que fue tan injusto, que fue uno de los momentos más difíciles que viví. Sin embargo; aprendí que la única manera de sobrevivir a estas pruebas es mirar hacia adentro, reconocer quién soy y fortalecerme desde mi esencia”.

Para Rodríguez, nadie más tiene el derecho de definir a las personas, y ese autoconocimiento se convierte en una poderosa herramienta para reconstruirse y encontrar nuevas razones para seguir adelante.

“Luego de mi paso por RTVC, interpuse algunos derechos de petición, especialmente contra el subgerente Jorge Luis Arzuaga, y aunque inicialmente salió a su favor. Algunos desacatos y decisiones judiciales posteriores respaldaron las calumnias bajo el argumento de que eran opiniones periodísticas. Esto me pareció profundamente injusto, y no descarto recurrir a otros mecanismos legales que me otorga la ley para defender mi nombre”, dijo la actriz.

“Sí, cometí un error. Fue aceptar la imposición de una persona en un cargo de confianza que no era digna de él. Aunque intentó perjudicarme, no logró su objetivo. Hoy valoro cada aprendizaje, sabiendo que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para reinventarse y crecer”, comentó.

Curiosamente, esta experiencia también me reveló aspectos desconocidos de mí misma. Descubrió que es una muy buena abogada, capaz de liderar equipos y enfrentar desafíos legales, algo que no había explorado en su faceta como actriz. A pesar de las dificultades, se enriqueció profesional y personalmente.

Nota: la versión inicial de este artículo fue ajustada para precisar la declaración que dio Norída Rodríguez en la entrevista con Laura Acuña.

