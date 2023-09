La muerte de ‘Toto’ Vega, que se dio días después de que celebrara sus 53 años, enlutó a toda la industria del entretenimiento colombiana, en donde el actor trabajó por más de 20 años.

(Vea también: El conmovedor video de Nórida Rodríguez con el que dedicó mensaje de amor a ‘Toto’ Vega)

No obstante, el dolor más grande lo vivió su esposa, la actriz Nórida Rodríguez, que incluso llegó a perderle el sentido a la vida, razón por la que tomó distancia de todo.

“He llorado mucho, he pensado mucho […]. Incluso me fui lejos; cuando regresé sentí que el dolor se acomodó, duele, pero va dejando pensar“, indicó la también abogada en una entrevista con 15 minutos.

La llanera quiso continuar con los proyectos de su marido y terminó un documental que dejó pendiente Vega, recordado por sus papeles en ‘Escobar, el patrón del mal’ y ‘Sobreviviendo a Escobar’.

“Con caja de pañuelos al lado, hubo que hacerlo”, declaró.

En abril de 2023, Rodríguez fue nombrada como gerente de RTVC, por encima de Hollman Morris, excandidato a la Alcaldía de Bogotá y cercano al presidente Gustavo Petro.

Esta es una foto de la artista:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nórida Rodríguez (@noridaoficial)

Por su nuevo cargo, la esposa de ‘Toto’ Vega ya no será la cabeza del Festival de cine verde de Barichara, proyecto que la pareja dirigió por 12 años. Ahora, indicó Rodríguez en la entrevista, estará a cargo de su hija, Juliana Paniagua, que nació del primer matrimonio de la actriz.

“Este año le haremos un homenaje a la vida de ‘Toto’, a su presencia y su fe. El festival representa lo que él era, su amor por la naturaleza, por el arte y por el cine, así que queremos llenar con todo lo que él hacia con tanto amor, ese inmenso vacío que nos ha dejado”, agregó.

Cuáles han sido los esposos de Nórida Rodríguez

La actriz tuvo dos maridos. El primero fue José Luis Paniagua, recordado por su papel del Maestro Nostradamus en ‘Pandillas, guerra y paz’, con quien duró ocho años y quien es el papá de su hija, Juliana.

(Vea también: Así luce ahora la actriz que hacía de esposa de ‘Mateíto’ en ‘Pandillas guerra y paz’)

Paniagua, que al pareció fue masón, falleció por un cáncer de estómago, en 2013, cuando compartía su vida con la actriz Tania Falque.

El segundo esposo de Rodríguez fue ‘Toto’ Vega, a quien conoció en el set de grabación. Además de convivir, compartían muchos proyectos juntos, lo que fue un beneficio para su relación.

Lee También

“Éramos absolutamente compatibles, nos gustaba siempre compartir el tiempo, los viajes, las ideas […]”, dijo la actriz en 15 Minutos.

Duraron 23 años juntos, pero no tuvieron hijos.

Esta es una imagen de la pareja:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nórida Rodríguez (@noridaoficial)

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.