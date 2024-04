Nórida Rodríguez, directora del Sistema de Medios Públicos (RTVC), cadena afín al Gobierno de Gustavo Petro, habló en Caracol Radio sobre las presuntas irregularidades contractuales bajo su gestión y respondió sobre cómo es el trabajo que tiene con el presidente y con Hollman Morris, que también tiene un importante cargo en esa empresa.

(Vea también: Se conoció el millonario sueldo que obtendrá el ‘influencer’ Wally por opinar en RTVC)

“Yo no tengo ninguna aspiración política, no tengo intereses políticos y lo que he hecho es observar y sacar en los que no puedo confiar. Cuando llegamos a RTVC encontramos unas 40 corbatas en el área jurídica, personas que no iban a la oficina, que no hacían nada. Eso fue lo primero que sacamos de la entidad”.

De igual manera, se refirió en la cadena radial al anuncio de la investigación por parte de la Procuraduría, que indagará sobre presunta celebración indebida de contratos en el medio de comunicación: “No le tengo miedo a la investigación. Me enteré del proceso por radio, y me hicieron notificación personal, lo cual es ilegal”.

Justo después de conceder esa entrevista, en W Radio revelaron que Presidencia le habría pedido la renuncia a la funcionaria, luego de todo el escándalo en el que ha estado envuelta.

Primicia @WRadioColombia: Fuentes confirman a La W que la Presidencia de la República le pidió la renuncia a Nórida Rodríguez a la gerencia de RTVC — Julio Sánchez Cristo (@jsanchezcristo) April 3, 2024

Lee También

Finalmente, Rodríguez respondió en la emisora a sobre cómo es el trabajo que tiene con el presidente, sus reuniones con él y también con Hollman Morris. Dejó en claro que no le han dado línea en el medio: “En las reuniones con el presidente hemos hablado de los temas generales de RTVC, hemos tenido reuniones Hollman y yo, pero jamás me ha dado línea y no me ha dado ninguna instrucción. Hollman, jamás, qué no se atreva”.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.