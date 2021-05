green

El paro nacional, que cumplió este miércoles su octavo día, se ha caracterizado por la participación activa, ya sea presencial o en redes, de personalidades de todos los ámbitos, pero especialmente del mundo del entretenimiento, que se manifiestan sobre las violentas jornadas que han sacudido al país.

Este miércoles llamó la atención el mensaje que Esperanza Gómez les dejó a sus seguidores, a propósito de la posibilidad de que el Gobierno Nacional pudiera decretar el estado de conmoción interior para controlar los desmanes que se han presentado en varias ciudades.

“Hablé con una persona experta en política y me pidió el favor de hacer este video, ya que uno como ‘influencer’, como figura pública, de pronto llega a personas que no son de leer muchas noticias”, explicó en su breve introducción la actriz, y después pasó a su explicación.

“¿De qué se trata esto [el estado de conmoción interior]? Pues de un poder total y absoluto que se le entrega al presidente de remover alcaldes y gobernadores, de firmar cualquier decreto sin tener la necesidad de consultarle absolutamente a nadie. O sea: esto no se puede permitir”, dice, entre otras cosas, Esperanza Gómez.

Al comentar el asunto, Gustavo Gómez, director de ‘6 AM Hoy por hoy’, de Caracol Radio, dijo: “Ayer hubo un pronunciamiento sobre el estado de conmoción interior, que no fue de un alto jurista, que no fue de un opinador, que no fue de un experto en temas jurídicos, sino de alguien que ha causado muchas conmociones interiores. ¿Esperanza Gómez hablando de conmoción interior? ¿La actriz porno?”.

Al debate que animó el periodista se lanzó primero Vanessa de la Torre. “No, Esperanza es maravillosa”, dijo al comienzo. “Pero eso es lo que ocurre cuando se van dejando unos vacíos enormes en la institucionalidad, cuando el presidente manda unos mensajes que sí pero no, confusos. Y cuando todo el mundo se pone a explicar cosas que no le corresponden”.

“Yo veo valiosos todos esos esfuerzos de un montón de ‘influencers’ por contar cosas, por explicar y narrar”, continuó De la Torre. “Pero todo en sus justas proporciones. Realmente creo que lo que está pasando es que el Gobierno está dejando un vacío muy grande en la comunicación, en explicar qué es lo que están haciendo, qué es lo que quieren, cuáles son las posibilidades. Y la situación es tan dramática que cabe todo: que Esperanza Gómez ahora explique sobre conmoción interior. Constitucionalista, ¿no?”.

Para concluir su punto, De la Torre aseguró que intervenciones como las de Esperanza Gómez son “un medidor del nivel de alteración emocional en el que está Colombia”.

Una visión diferente planteó Juan Eduardo Espinosa, que dijo notar “un cierto tono como de superioridad intelectual y moral con [sobre] Esperanza Gómez, porque como la señora se dedica al porno, debería más bien hablar solo de eso y no meterse en asuntos democráticos, como si no fuera ciudadana”.

“Si la señora está diciendo cosas que son imprecisas, ella por lo menos está poniendo la cara al decirlas”, añadió Espinosa. “Mucho más grave que todo eso, me parece que alguien se invente un decreto para decir que ya hay conmoción interior y que tengan que salir a rechazarlo. La señora Esperanza Gómez está en su derecho de decir casi que lo que le dé la gana”.

En esta parte de la conversación intercedió Gustavo Gómez, corrigiendo a Espinosa. “Uno puede opinar lo que le dé la gana, pero no puede mandar mensajes legales que no son ciertos porque genera conmoción”.

“Claro que [Esperanza Gómez] tiene todo el derecho de opinar lo que quiera”, siguió De la Torre. “Eso se llama libertad de expresión. Pero es como si yo me pongo a dar clases de química cuántica aquí, o de física. Pues no. Hay unos roles, y sobre todo es un momento superdifícil, muy complejo en el que creo que todos los que tenemos un micrófono o un seguidor, tenemos que pensar muchísimo antes de poner cualquier mensaje”.

Espinosa no lo vio así. “Pedirle eso al mundo de las redes es imposible en este punto. La gente va a seguir opinando de todo y la gente siente que la única herramienta que tiene es la red social para expresar un inconformismo. Porque someter también al mundo a la dictadura de los expertos, pues tampoco. Nuestro trabajo consiste en explicar en qué consiste la conmoción interior”, concluyó.

¿Qué es el estado de conmoción interior en Colombia?

Es una figura contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política que puede declarar el presidente “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”.

El mandatario necesitaría de la firma de todos los ministros para declararlo, pues se trata de darle facultades especiales a él durante un periodo de noventa días, aunque existe la posibilidad de prorrogarlo hasta por dos períodos iguales. En ese caso, se requiere el concepto previo y favorable del Senado de la República.