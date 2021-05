green

Todo surgió en la mañana de este miércoles cuando varios integrantes del Centro Democrático le pideron al presidente Iván Duque que declare el estado de conmoción interior en Colombia.

Por ejemplo, el senador Carlos Felipe Mejía, de ese partido, dijo en Twitter que además debe militarizar las ciudades y carreteras. Según él, “aquí están en juego la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, la convivencia ciudadana, además de la salud y la vida de miles de inocentes”.

Al pedido se sumó su copartidario, el senador Nicolás Pérez, que en la misma red social escribió: “No podemos permitir que continúen desestabilizando el país ejerciendo el terrorismo y perpetrando la violencia. Hay que ejercer toda la legítima autoridad del Estado para restablecer el orden”.

Incluso Álvaro Hernán Prada, que recientemente renunció al Congreso por estar inmerso en una investigación dentro del mismo proceso que se le sigue al expresidente Álvaro Uribe. Él coincidió también en Twitter en que cree que hay que militarizar y enviar “todo el peso de la ley contra el vandalismo infiltrado en la protesta”.

Luego de esos y más llamados desde unos sectores del uribismo, la posibilidad despertó preocupación en algunos colombianos y ante la confusión sobre lo que representa, Esperanza Gómez difundió su video porque dijo que ella como figura pública podía llegar “a personas que no son de leer muchas noticias”.

La actriz dijo que el estado de conmoción interior “no se puede permitir porque estamos luchando por una democracia justa y que no se abuse del pueblo. Nosotros pagamos impuestos y no es nuestra culpa que el gobierno se la robe y no haya para pagar lo que realmente están destinados”. Así lo explicó:

¿Qué es el estado de conmoción interior en Colombia?

Se trata de una figura contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política que puede declarar el presidente “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”.

El mandatario necesitaría de la firma de todos los ministros para declararlo, pues se trata de darle facultades especiales a él durante un periodo de noventa días.

Existe la posibilidad de prorrogarlo hasta por dos períodos iguales, pero se requiere el concepto previo y favorable del Senado de la República.

¿Qué pasa si se declara conmoción interior?

Dichas facultades especiales están contempladas en la Ley 137 de 1994 y le permitirían al presidente Iván Duque, entre otras:

Firmar decretos que pueden suspender temporalmente leyes ya existentes.

Establecer restricciones a la radio y la televisión para divulgar informaciones. El Gobierno puede usar los medios cuando lo considere y podrá suspender los servicios de redes públicas o privadas.

para divulgar informaciones. El Gobierno puede usar los medios cuando lo considere y podrá suspender los servicios de redes públicas o privadas. Restringir la celebración de manifestaciones.

Interceptar o registrar comunicaciones.

Aprehender personas de quienes se tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos.

de quienes se tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos. Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.

El presidente podrá suspender a los alcaldes y gobernadores del país.

del país. Imponer contribuciones fiscales o parafiscales.

Modificar el Presupuesto de la Nación.

Suspender la vigencia de los salvoconductos expedidos por las autoridades militares, para el porte de armas y carros blindados en determinadas zonas .

. Disponer con orden de autoridad judicial competente, inspecciones o registros domiciliarios .

. Los civiles no podrán ser investigados o juzgados por Tribunales Penales Militares.

Se podrán tipificar penalmente conductas, aumentar y reducir penas , así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de Policía y autorizar el cambio de radicación de procesos.

, así como modificar las disposiciones de procedimiento penal y de Policía y autorizar el cambio de radicación de procesos. El Gobierno no podrá tipificar como delito los actos legítimos de protesta social.

Este miércoles en la tarde, se viralizó una imagen en la que supuestamente ya estaría firmada esta declaratoria, pero el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que es falsa: