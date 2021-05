“Me parece un error: me opondría absolutamente a eso. Sería más gasolina para el incendio“, sentenció López, en entrevista con CNN.

Sin embargo, también dejó en el aire que en realidad habría sectores afines al gobierno que lanzan la propuesta de conmoción interior “para distraer”.

La mandataria capitalina también comparó la situación actual del país con la Gran Depresión de 1929 y la recuperación económica después de la Segunda Guerra Mundial, insistiendo en que es necesaria una figura como la del Plan Marshall para superar la crisis.

La alcaldesa bogotana también se refirió a la versión de la Fiscalía según la cual habría narcos, Eln y disidencias de las Farc patrocinando desórdenes. Aunque reconoció que sí es posible que esto esté sucediendo, dijo que no se puede pensar que esa es la causa de la movilización:

“A los grupos criminales les queda fácil financiar con 50.000 o 100.000 pesos a jóvenes para que vandalicen y hagan destrozos. No dudo que tienen interés en el caos y lo hagan. ¿Pero que esa sea la causa de la movilización? No. Los jóvenes salieron a la calle a protestar contra la reforma tributaria que propuso el presidente Duque. No fue que de un día a otro los infiltró el narcotráfico y el Eln y salieron de la nada porque sí”, enfatizó.