Mosquera le contó a Pulzo, en una breve comunicación telefónica, que irá a Medicina Legal a reconocer el cuerpo del joven actor, diligencia que cumplirá en la sede en donde se le practica la respectiva necropsia médico legal.

El padre de familia espera que tras surtir este procedimiento Medicina Legal haga la entrega del cuerpo de su ser querido, para continuar así con la disposición final de sus restos y celebrar los ritos funerarios.

Mosquera no quiso referirse a cómo se produjo el fallecimiento de Cristian Felipe Mosquera ni la situación actual en la que se encontraba el menor, pues dijo que su muerte inesperada lo dejó destrozado.

“Preferiría no hablar de eso en este momento”, comentó el padre, que se mostró muy afectado por lo sucedido.

Mientras la familia del niño afronta este momento tan doloroso para darle el último adiós, el profesor de arte dramático de Cristian Felipe, Andrés Estrada, concedió una entrevista con la Revista Vea en donde aseguró que el actor se habría quitado la vida por “falta de amor”.

“Cristian se suicidó por falta de amor. Le tocó pasar cosas muy fuertes y la actuación fue su refugio, pero en su hogar no tuvo el suficiente amor y siempre lo manifestaba”, indicó Estrada a ese medio.

Varios amigos y compañeros que trabajaron con Mosquera en la telenovela ‘La mamá del 10’, en donde él interpretó al personaje de ‘Víctor Toro Manotas’, ‘Goldi’, en su etapa de niño, le enviaron mensajes a través de redes sociales.

Uno de esos mensajes fue el de la actriz Yesenia Valencia, que interpretó a ‘Lucellys’ en la producción. “Ay, chiquitín, solo Dios sabe qué pasaba por tu cabecita. Eras un niño y hasta cielo lo sabe”, escribió.

Día que Cristian Felipe Mosquera, actor de ‘La mamá del 10’, habló de su madre

De Cristian Felipe Mosquera se supo que nació en Bogotá pero que decía ser del Chocó, que vivió con su madre los primeros años de su vida y luego ella lo entregó a Bienestar Familiar, y que luego de un año de estar allí su padre pidió la custodia.

“A pesar de que ella no me quiera, me quiera o no me quiera, yo sí la quiero mucho y le doy muchas gracias por haberme entregado al Bienestar”, fueron algunas de las palabras que el niño le envió a su madre en una entrevista con el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, en marzo de 2018.