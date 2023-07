Adriana, Margarita Rosa y Martín Guillermo de Francisco Baquero, son los hijos de Gerardo de Francisco y Mercedes Baquero, todos han estado en los medios de comunicación y en la mira del público desde hace muchos años. Pero en el último tiempo, por las posiciones políticas de los 3 hermanos, se han dado muchas críticas en contra de toda la familia y por eso habló el jefe de los De francisco Baquero.

El experimentado actor, que también tiene gusto y habilidades para la música, no se oculta cuando tiene que afrontar este tipo de situaciones y ya lo había hecho en sus redes sociales. Pero ahora, con una entrevista emitida por ‘Buen día, Colombia’, hizo más visible su reacción.

Y no se puede dejar de lado que, aparte de las posturas políticas de Margarita y Martín a favor de Gustavo Petro, Adriana ha sido nombrada cónsul en Miami por este mismo Gobierno, llevando a muchos cuestionamientos y ataques.

Gerardo de Francisco defiende a sus hijos: Adriana, Margarita y Martín

En la conversación con el periodista del programa mañanero del Canal RCN, Gerardo se mostró orgulloso de sus hijos y lo dijo: “Agradezco a la vida a mis hijos, porque los 3 son muy inteligentes y muy artistas”. Y aclaró que solo una decidió por vivir alejada de los medios, la actuación y el tema artístico, pero que tenía capacidades para hacerlo: “La mayor, Adriana, podría ser cantante, pero ella cogió otro camino porque se casó y se fueron a vivir al exterior. Tal vez, por eso, pudo haber llevado más la música”.

Papá de Adriana, Margarita Rosa y Martín de Francisco, sale en defensa de sus hijos por tantos insultos y ataques en redes sociales. 👀 pic.twitter.com/zG4BCjtV6z — Ana (@PuraCensura) July 26, 2023

Y obviamente, Gerardo habló de Margarita Rosa y Martín Guillermo, que hace un tiempo han puesto en conocimiento del público sus críticas a los gobiernos anteriores, sobre todo al expresidente Álvaro Uribe y sus copartidarios: “‘Margara’, ya es conocida y Martín, para mí, tiene una inteligencia especial. No creo que haya alguien en el país que sepa más de fútbol que Martín”.

Pero el centro de la entrevista no era hablar de las carreras de sus hijos, sino de responder ante tantos mensajes agresivos que recibe. Y así habló el jefe de la familia:

“En redes sociales, a veces, me insultan, y todas esas cosas. Me ofenden más insultos a ellos que a mí. A mí me importa un carajo, porque viví lo que tenía que vivir, pienso como pienso abiertamente y no le debo nada a nadie”.

Según el actor vallecaucano, que los señalen por ideas y sin conocerlos, es “una injusticia, tenaz, una soberana estupidez, no estudiar quién es esa persona”. Pero él se hace responsable de la influencia que tuvo en las ideas y decisiones de Adriana, Margarita y Martín:

“[Atacan] solo por el hecho de que tienen alguna sensibilidad que les he inculcado. Les he inculcado que sean gente de bien, que sean buenos patrones y creo que lo hacen. Es la cosa más injusta del mundo, los insultos que les hacen por redes sociales”.

Y sin hablar de temas políticos o ideologías puntuales, Gerardo de Francisco confiesa que a él no le importa lo que digan de él, pero sí de su familia y herederos: “Yo paso por alto todo eso, porque no me siento culpable de nada, todo me llueve. Me importa un soberano carajo lo que puedan pensar”.

Aunque salió a referirse a los insultos y ataques, el padre de la familia De Francisco Baquero los que se hagan responsables de sus palabras y actos: “Mis hijos, todos, ya son mayorcitos. Tuve a mis hijos desde los 26, 27 y 28 ya habían nacido, ellos están grandecitos, saben defenderse solos, perfectamente. Pero me molesta que los insulten injustamente, es todo”.