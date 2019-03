Todo sucedió después de quedar vacante al terminar su viejo programa ‘La Tele’, pues administró mal sus ahorros y tuvo que volver a vivir con sus papás, el actor Gerardo de Francisco y la exreina Mercedes Baquero, cuenta en el programa.

Según él, empezó a beber un poco más para “adquirir mayor arrojo para socializar”, pero el licor le empezó a ganar y empezó “a tomar mucho y probar otras cosas”.

Su adicción lo llevó incluso a hacerle un desplante al mismísimo Pepe Sánchez. “Me escogieron para un papel en una novela de él. La grabación era un lunes y yo desde el jueves estuve sin dormir en una rumba. Llegué (así) a grabar la primera escena y entonces me echaron. No cumplí”, relata.

Ahora es diferente: “No tomo hace nueve años. Ni un trago, ni una cerveza“, sostiene. De la marihuana dice que “traté que me gustara hace tiempo, pero nunca me gustó”.

No obstante, reconoce que otras drogas sí, como el éxtasis. “En 2009 entré a una clínica y ya no tomo. Estuve allá interno y pues siento que hice el trabajo bien“, cuenta.

Esta es la entrevista completa con Los Informantes: