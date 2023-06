Margarita Rosa de Francisco ha sido foco de críticas y cuestionamientos por sus posturas políticas y apoyo a Gustavo Petro, tanto en su campaña presidencial como en sus primeros meses al comando del Gobierno de Colombia. Pero la polémica creció cuando se supo de la posibilidad que tenía su hermana, Adriana, para llegar al consulado de Miami.

Aunque se dijo que la actriz era responsable de recomendarla y que era una especie de favor político, ella misma salió a manifestar que era mentira y que no había ningún compromiso o algo extra en su apoyo y promoción al presidente. Esto ocurrió iniciando junio de 2023 y antes de finalizar el mismo mes se confirmó que la hija mayor de la familia De Francisco Baquero había sido nombrada.

Margarita Rosa de Francisco dijo que Gustavo Petro la quería como cónsul

Exactamente, el miércoles 28 de junio publicaron una serie de decretos desde la Cancillería y entre estos documentos se encontraba el nombramiento de Adriana De Francisco Baquero. Por eso, en redes sociales empezó a circular un video en el que se veía a Margarita Rosa explicando la situación y muchos lo tomaron como actual.

Sin embargo, verificando en la cuenta de TikTok de la actriz, columnista, podcaster y escritora, se prueba que el video en cuestión fue publicado el 9 de junio, 20 días antes del nombramiento. Pero dejando por fuera las fechas, escuchando los argumentos, ella misma aceptaba que el presidente la quería como cónsul:

“Todo comienza por una llamada que me hizo el canciller Álvaro Leyva Durán, recién fue elegido Petro… me ofrece el consulado de Miami. Yo había dicho en un tuit, que me han restregado hasta la saciedad, diciendo que si me veían pidiendo puesto en este Gobierno, para mí o para alguien de mi familia, me denunciaran”.

Y ante esta situación, la recordada protagonista de ‘Café, con aroma de mujer’, contó su respuesta al canciller, que también era para el presidente: “Le dije a Álvaro Leyva que no estaba capacitada para ese cargo y le dije: ‘si yo le aceptara ese puesto, a la primera persona que yo llamaría sería a Adriana, mi hermana, como asesora’”.

Según lo que dijo en ese video, Margarita Rosa confiaba en Adriana porque ya había tenido un cargo de ese tipo: “Ella trabajó por bastante tiempo en el consulado de Toronto, con muy buena gestión. Una mujer con una vocación de servicio muy profunda y una ética de trabajo que ya se la quisiera cualquier institución o cualquier empresa”. Y fue sincera sobre este tema: “Yo no tengo el conocimiento que ella tiene”.

Pero lo más importante fue lo que le mandó decir Gustavo Petro a Margarita Rosa de Francisco, esto lo expresóella misma:

“Él le comunicó eso al presidente y el presidente me responde, a través de Álvaro Leyva, que él quiere que yo sea la cónsul”.

¿Cómo llegó la hermana de Martín y Margarita de Francisco a la lista para ser cónsul?

En el mismo ‘clip’ que subió la actriz iniciando junio se conoció que la idea era que Adriana de Francisco entrara a una competencia con los demás aspirantes: “Me interpela Álvaro y me dice: ‘Lo que sí podemos hacer es que su hermana aplique con otras personas para algún cargo en el consulado, pero no como cónsul’…”.

Hasta el momento de aclarar y revelar estos datos, la artista no sabía nada y así lo dijo, pero de eso no dependía la credibilidad en el proyecto de Gustavo Petro: “Del presidente no he recibido ninguna razón, nunca se volvió a hablar de eso… Si Adriana no es elegida, yo seguiré apoyando a Gustavo, porque creo en su proyecto de gobierno”.

