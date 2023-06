Shakira dio una entrevista a People en Español donde confesó abiertamente cómo vivió la separación del papá de sus hijos, su regreso a Miami (Estados Unidos) y el momento duro que pasó por el accidente que tuvo su papá, William Mebarak.

La barranquillera señaló que su mamá es su cómplice y su papá, su mejor amigo, por eso, cuando supieron que su relación con Gerard Piqué se había acabado, corrieron a Barcelona para consolarla, pues estaba “consumida en la tristeza”.

Sin embargo, mientras celebraban la primera comunión de Milan, Mebarak sufrió un accidente grave, por el que terminó en cuidados intesivos. Eso, mientras la prensa sacaban a luz más detalles de Piqué que le rompían el corazón.

“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. […] El hombre que más he querido en mi vida, mi padre se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, declaró.