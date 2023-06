Durante los últimos meses, la cantante colombiana ha sido relacionada sentimentalmente con diferentes figuras públicas de talla mundial, tales como Tom Cruise, Lewis Hamilton y Alejandro Sanz.

Uno de los rumores más recientes fue el que la vinculaba a su colega español, con quien se conoce desde hace más de 20 años, cuando ambos comenzaban a tener éxito en sus carreras musicales.

Según aseguró un medio español, luego de la ruptura con Rachel Valdés, Sanz estaba buscando darse una nueva oportunidad en el amor y allí fue mencionada Shakira.

Qué ocurre entre Shakira y Alejandro Sanz

Aunque la especulación tomó por sorpresa a más de uno, todo parece indicar que entre ambos solo existe una sólida amistad. Así lo aseguró el productor musical Miguel Ángel Arenas ‘Capi’, quien es uno de los amigos más cercanos de Sanz.

“Los conozco a los dos perfectamente. Los rumores en este país [España] son un chiste. Shakira es amiga personal de él, de toda la vida. Shakira no es el tipo de mujer que le gusta a Alejandro”, dijo el productor al medio Europa Press.

De acuerdo con Arenas, el cantante español lo que menos quiere ahora es entablar una nueva relación amorosa. De hecho, mencionó que Shakira podría estar en una situación muy similar, ya que ahora lo que le importaría son sus hijos y su carrera artística.

“Ahora todos quieren a Shakira porque ha terminado hasta el coñ… del catalán. Ha dicho: ‘A mí los cuernos no me los pone nadie y ahora te vas a enterar de quién es Shakira’. Eso ha dado mucho. Tom Cruise, Hamilton… y si mañana viene un Premio Nobel, también no creo que tenga muchas ganas de hombre ahora mismo”, dijo Arenas.

Por último, el hombre le lanzó un dardo a Gerard Piqué luego de su separación con la barranquillera.