Vanessa de la Torre le contestó en Caracol Radio a Margarita Rosa de Francisco después de que esta se expresara a favor de Gustavo Petro, de la que es activista, y los constantes reproches del presidente hacia la prensa del país.

(Vea también: “¡Miserables!”: Margarita Rosa (experiodista) cierra filas con Petro y ataca a medios)

En ese sentido, la popular ‘Mencha’ dijo que los periodistas colombianos trabajan para “monarcas” y que “dirigen la opinión como les da la gana”.

Y se atrevió a condenar la labor informativa, pese a que ella misma presentó el Noticiero 24 Horas y ‘realities’ como el ‘Desafío’.

“Sigan haciendo periodismo machista, clasista, racista… el presidente no los va a callar, no les va a mandar la Policía… No sean miserables”, vociferó De Francisco.

Lo particular fue que la actriz habló de manera generalizada, sin argumentos puntuales ni dar nombres propios, lo que hace de su pieza una opinión tirada al aire, a pesar de la cara de indignación que puso mientras emitía sus señalamientos.

Lee También

Vanessa de La Torre reta a Margarita Rosa de Francisco

La periodista reprochó lo dicho por la ‘Mencha’ y recordó que esta hoy en día vive en Miami, en un apartamento de 800.000 dólares y opina a distancia gracias a que toda la vida estuvo vinculada a los medios de comunicación que ahora critica.

“La familia Santo Domingo le pagó miles de millones y ahora desde su comodidad de Miami está criticando lo que hacemos en Colombia”, replicó en principio.

Y le destapó su recorrido por la televisión nacional: “Hay que la ‘Mencha’ recordarle a que ella dirigió la opinión de la gente como le dio la gana, muy poquita de ropas, en ‘short’, despelucada, en vestido de baño, diciéndole a la gente qué era lo que tenía qué ver”.

Acto seguido, la retó:

“Si le parece que la cosa está tan difícil, véngase a vivir a Colombia, a estar en radio y a informar a la gente, porque uno desde Miami, dándoselas de diva, es delicioso”.

Por último, sacó a flote que De Francisco “tiene una hermana en el consulado petrista de Miami” y le pidió “coherencia”.