La expresentadora de noticias y exactriz reelabora hoy lo que se podría denominar una teoría urgente sobre los medios de comunicación, sustentada en las ideas de dos pensadores básicos para el socialismo y el comunismo, Louis Althusser y Antonio Gramsci, que ya habían abordado el tema a profundidad.

Para ellos, los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, etc.) hacen parte del conjunto de aparatos ideológicos del Estado que, como el religioso, el escolar, el familiar, el jurídico, el político, el sindical y el cultural buscan, de acuerdo con las categorías marxistas, reproducir las relaciones de producción, es decir, “las relaciones capitalistas de explotación”.

Margarita Rosa de Francisco despotricó de los medios de comunicación

De Francisco lo resume en una sola palabra: “miserables” porque les “han chupado las botas a los chupasangres [banqueros] y tienen este pueblo como lo tienen”, pero olvida que ella hizo parte de ese aparato ideológico que critica como presentadora de noticias y ‘realitys’, además de ser modelo y actriz.

Ahora, viviendo en Miami, la que trabajó en noticieros reprodujo un discurso incendiario (de Petro) e hizo un ataque brutal contra el periodismo en Colombia con el fin de favorecer al mandatario de turno, casi que con un tono enfermizo y fanático, apuntándole a la prensa al decir que es “el presidente el que no está de lado de sus patrones y se los canta en la cara”.

De Francisco también se mostró furiosa por la “delicadeza” con la que algunos periodistas le han pedido al presidente que no ataque a la libertad de prensa, pese a los discursos del mandatario que hace casi a diario contra algún medio de comunicación.

“[…] Llevan años al servicio de los poderes económicos de este país, dirigiendo la opinión de la gente como les ha dado la gana, ¿acaso el presidente está mandándoles la Policía o les va a mandar el Esmad para callarlos?”, expresó.

📢🗯️ OPINIÓN Margarita Rosa de Francisco y los Medios de Comunicación pic.twitter.com/pahgh7vex7 — 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 (@ruidiaz_ddhh) June 8, 2023

También, la reconocida actriz se lanzó fuertes calificativos contra la manera en la que se informa en Colombia y apuntó contra los comunicadores: “Sigan haciendo ese periodismo machista, clasista, racista, sexista que hacen, sigan hablando banalidades en sus emisoras, en sus mesas de trabajo tan decentes. Sigan ahí que el presidente no los va a callar, dejen de ser miserables”.

Lo que dijo De Francisco tuvo eco en importantes periodistas del país que reaccionaron sobre sus graves señalamientos. Por ejemplo, Diana Saray, de Caracol Radio, le respondió al insinuar que los periodistas están al servicio de sus patrones: “Jamás me ha llamado alguien para lo que tengo que decir o no, me lo han preguntado y a nosotros no nos dan línea editorial, decimos lo que queremos, porque en el momento en que eso suceda estamos ante la censura”.

Gustavo Gómez también le recordó a De Francisco lo que ha hecho a lo largo de su vida: “Margarita, no se te olvide que presentaste las noticias en 24 horas, eras la cara y eso se hace cuando hay convicción y credibilidad. ¿Eso no fue real o un compromiso tuyo con la información?“.

Finalmente, Vanessa de la Torre defendió su oficio y le pidió un poco de coherencia a la actriz con lo que dice: “La señora vivió de los medios de comunicación. Ella misma marcó la opinión de la gente durante muchos años en vestido de baño en el ‘Desafío’ diciéndole a la gente qué era lo que tenía que ver. Nosotros informamos para que cada uno se plantee su propia opinión”.