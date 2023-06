La periodista Darcy Quinn, de La FM, reveló este primero de junio que Adriana de Francisco, hermana mayor de Margarita Rosa y Martín, trabajará con el Gobierno de Gustavo Petro.

Según la comunicadora, la mayor de los De Francisco será la nueva cónsul en Miami, Estados Unidos, luego de que, al parecer, Margarita Rosa la recomendara para el alto cargo, por lo hecho en el consulado de Toronto, en Canadá.

Dicha noticia causó revuelo en la ciudadanía, teniendo en cuenta que Adriana es filósofa y no está tan involucrada en el mundo político o diplomático.

Recuerdan trino de Margarita Rosa de Francisco sobre puestos a familiares

Otra de las molestias que causó esta información en los internautas fue que Margarita Rosa de Francisco había asegurado, a través de Twitter, que su apoyo a Gustavo Petro no era para pedirle puestos en el nuevo Gobierno, tanto así que algunas personalidades le recordaron sus palabras.

Y es que en dicho trino, la actriz pidió que si Petro ganaba la Presidencia y la ven pidiendo un puesto para un familiar, por favor la denuncien.

“Si gana la Presidencia Gustavo Petro o cualquiera de los candidatos del Pacto Histórico y luego me ven pidiendo puesto en ese Gobierno para mí o alguien de mi familia ¿me denuncian, por favor?”, escribió.

“Dónde denunciamos”, escribió un internauta; mientras que otro comentó: “Por eso borró la cuenta”.

Sin embargo, es válido aclarar que Margarita Rosa de Francisco se alejó de Twitter desde hace varias semanas, argumentado que empezó a encontrar resistencia por compartir sus opiniones políticas y hábitos.

“Me voy de Twitter porque me parece muy peligroso estar en esa posición, sobre todo cuando uno piensa en caliente y dice estupideces; he dicho muchas. En Twitter no hay espacio para debatir”, dijo la actriz en ‘Lo sé todo’.