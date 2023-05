En Caracol Radio, Nazario Aponte, el padre de Érika Aponte, contó que este hombre había amenazado en varias oportunidades a su hija. Fueron muchos datos y hechos los que contó en una sentida charla que reveló muchos más detalles del feminicida.

(Vea también: “Él dependía de ella”: tía de Érika Aponte relató cómo era el trabajo del feminicida)

Feminicidio en Unicentro: esto es lo que se sabe hasta ahora de la muerte de Érika Aponte | Pulzo" class="embed-responsive-item">

Luego de escuchar el caso, Vanessa de la Torre no pudo ocultar sus sentimientos en contra Christián Camilo Rincón, el hombre que disparó el arma contra su expareja y contra sí mismo, quien falleció horas después del hecho.

“Qué tal este infeliz, amenazando hasta el papá, que le iba a matar al papa a los compañeros del trabajo. Que fue a buscarla al trabajo y tuvieron que esconderla ese sábado”, fueron algunos datos que ella resaltó sobre la conversación con Nazario y con la tía de Érika Aponte.

Así como millones de colombianos se han lamentado por este caso, la periodista que también es madre puso sus pensamientos en el menor de edad que ahora deberá vivir con sus abuelos porque sus dos padres fallecieron en este hecho.

“Me da dolor como mujer, como mamá. Dizque manteniendo al otro porque no trabajaba o trabajaba de vez en cuando. Con un hijo de nueve años que es superconsciente de todo lo que está pasando, al que no se le puede ocultar la realidad”, expresó.

Vanessa de la Torre no es la única periodista que ha tenido palabras contra este feminicida. En Blu Radio, Néstor Morales también dejó ver sus sentimientos contra este hombre con unas declaraciones.

Lee También

Feminicidio de Érika Aponte: Christian Rincón fue su victimario

En la entrevista liderada por Vanessa de la Torre se supieron más detalles del vínculo de estas dos personas que llevaban 11 años juntas. Según los familiares de Aponte, ella había intentado separarse en varias oportunidades de Rincón, pero él siempre encontraba cómo amenazarla.

La visita del pasado 14 de mayo al centro comercial Unicentro, donde ella trabaja para Jeno’s Pizza, no fue la primera. En otra oportunidad, Christian había ido a este lugar, pero las otras personas que trabajan allí ocultaron a la mujer para que no fuera agredida.

Eso fue una alerta para que Érika Aponte buscara el acompañamiento de las autoridades, tal como lo contó la alcaldesa de Bogotá. Según el relato de Claudia López, la mujer pidió el acompañamiento de las autoridades competentes, pero hubo fallos en la ruta de atención.

(Vea también: “No puedo aceptar”: sentido mensaje de mamá de mujer asesinada en Unicentro)

Ahora, las investigaciones de la Procuraduría estarán enfocadas a revisar quiénes son los responsables de que el proceso no se hubiera hecho correctamente.