Se siguen conociendo detalles de la relación que sostenía la mujer que fue asesinada este domingo en el centro comercial Unicentro a manos de su expareja sentimental, quien también falleció en las últimas horas producto del impacto de bala que él mismo se propinó.

Una de las revelaciones más recientes la hizo una tía de Érika Aponte identificada como Sandra, quien comentó la situación que afrontaba su sobrina con Christian Camilo Rincón.

“Ella no quería estar más allá [en la casa de los papás de Christian], me llamaba y me decía: ‘Tía, ayúdeme’. Yo le decía que la acompañaba a denunciar y ella me decía que no y que se quería venir a mi casa”, aseguró Sandra en Caracol Radio.