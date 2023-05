Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a Cristian Camilo Rincón Díaz a acabar con la vida de Érika Aponte Lugo, dos mujeres que presenciaron lo ocurrido narraron cómo se vivió la tragedia.

(Vea también: “Da miedo”: periodista de Caracol Radio, aterrorizada por fotos de feminicida de Unicentro)

Ambas versiones coinciden en que Aponte Lugo —que trabajaba como subadministradora de Jeno’s Pizza en el centro comercial Unicentro— trató de salvar su vida, pero llegó a un punto en el que no tuvo escape.

“Yo estaba con mi familia celebrando el Día de la Madre, tomándonos un café en Juan Valdez después de almorzar, cuando de fondo se escucharon unos gritos de una señora. Ella gritó, pero no se le entendió, cuando vemos que ella viene corriendo y sale el señor detrás persiguiéndola con el arma”, explicó en Caracol Radio Paulina, una joven que presenció el atroz crimen.

En su relato, la ciudadana aseguró que Rincón Díaz, que falleció en la mañana de este lunes, disparó en por lo menos dos oportunidades y no logró impactar a su expareja.

“[Él] disparó dos veces, pero no logró alcanzarla. Ya cuando la mujer no tuvo hacia dónde más correr fue cuando le propinó los dos disparos por la espalda”, mencionó Paulina en la emisora.

Acá, parte de su relato:

— Caracol Radio (@CaracolRadio) May 15, 2023

Así lo relató en #6AM , "Paulina", una mujer que presenció los momentos de pánico que vivieron por el asesinato de Érika Aponte, en el centro comercial Unicentro de Bogotá. Dijo que fue muy duro escuchar a la mujer pidiéndole al hombre que por favor no la asesinara, pero a pesar… pic.twitter.com/E3bqbOVXYE

Lo que llamó la atención de su versión, pues hasta ahora no se conocía, fue que la mujer de 26 años —que ya había pedido protección por temor— corrió para intentar escapar, pero llegó a un punto en el que no tuvo salida.

“Ella trató de huir, corrió y se metió al local de Juan Valdez, pero cuando al encontrarse con las sillas y las mesas ella ya no pudo seguir huyendo y fue ahí cuando él le disparó. Fue un momento de pánico, algunas personas salieron a correr y otras nos metimos debajo de las mesas”, dijo la joven en el mismo medio.

Luego, agregó: “Es muy frustrante ver cómo la muchacha gritaba que no, que por favor no la matara, le suplicó, pero el tipo no tuvo compasión y la mató”.