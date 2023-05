El corresponsal empezó pidiéndole explicaciones al mandatario local, pues Érika Aponte, nombre de la víctima del ataque a bala por su expareja, había pedido seguridad a las autoridades de Bogotá 3 días del crimen.

“¿Por qué no hubo ruta de atención para esta mujer, como lo dijo la Personería de Bogotá?”, preguntó el periodista, ante lo cual el alcalde eludió responsabilidades.

“La ruta de atención se prestó y los hechos dicen que el crimen se cometió en Bogotá, no en Soacha. No oficiaron a la Policía de Bogotá para que en Unicentro le hubieran prestado las medidas de protección. Acá en Soacha se las prestamos, pero ella estaba en Bogotá”, contestó el hombre.

Luego, el reportero le pidió más aclaraciones a la secretaria de Desarrollo de Soacha, que también estaba presente: “¿El viernes se presentó con bombos y platillos la línea púrpura para atención a las mujeres en Soacha, el día que ella se presentó para evitar que la mataran y la mataron, va a funcionar esto o no?”.

Frente al cuestionamiento, la funcionaria también sacó el cuerpo: “Esa línea no la manejamos nosotros, es nacional. Y seguro ella llamó de Bogotá y se activó la línea de Bogotá, no la de Soacha, por eso no la activamos. No tengo ningún tipo de acción de la señora en nuestra Secretaría, ella denunció fue en Bogotá”.

Según se vio, el corresponsal se molestó con las respuestas que recibió y no aguantó para lanzar su reprimenda al aire por la falta de apersonamiento del caso.

El comunicador no ocultó su malestar y pese a que estaba en un informe en directo, recriminó al alcalde.

“Lamentablemente, todo terminó en un asesinato, por más de que se haya denunciado en Bogotá, la idea es que no se lancen la pelota unos a otros”.

Sin embargo, el alcalde no se quedó callado y se volvió a defender echándole culpas a las autoridades de Bogotá.

“Lo importante es que empiece Bogotá a coordinar. La tasa de homicidios es la más baja de todo el país acá en Soacha y si se siente inseguro, no se vaya para Bogotá. Nada se gasta con que el comisario de familia de Bogotá se hubiera comunicado con el comisario de Soacha y con la Policía de acá para que nosotros también la hubiéramos protegido en Bogotá, en Unicentro”, manifestó.

