El feminicidio de Érika Aponte a manos de Cristian Camilo Rincón, su expareja y a quién había denunciado recientemente por violencia, dejó todo tipo de reacciones y preguntas en el ambiente de los medios. Y mientras daban los detalles de este crimen en el programa matutino de Tropicana Estéreo salió un comentario que llevó a que Jairo Pulgarín diera una dura opinión sobre la seguridad de Unicentro.

Esto lo dijo basado en el tiempo que supuestamente pasó entre el inicio de la discusión entre la víctima y su agresor, hasta cuando el sujeto se disparó ante la mirada de muchas personas que estaban en el centro comercial ubicado al norte de Bogotá. Algo que muchas personas se han preguntado en redes y que Pulgarín hizo público con su fuerte cuestionamiento, que se sumó a los que comentaron los presentes en ese lugar.

Críticas a la seguridad privada de Unicentro por episodio de Érika Aponte

Después de emitir el testimonio de una persona que estaba presente en el lugar y momento del crimen, el personaje ficticio que pone el humor en Tropicana Estéreo conocido como ‘Luchito’ preguntó con indignación: “¿La seguridad, en todo ese tiempo, se escondieron o qué? Si uno se roba una uva, le llegan al ratico”.

De inmediato intervino Jairo Pulgarín y respaldó lo que dijo su compañero, para que no quedara como un comentario más: “No desestimemos la observación de ‘Luchito’, tiene razón. ¿Cómo es posible, que en medio de ese escenario y hay gritos, dónde están los vigilantes? ¡Por amor de Dios!”. El periodista siguió, subió el tono y dio palabras vehementes:

“¿Dónde están los vigilantes del centro comercial? Ayer salió el gerente del centro comercial dando una declaración, yo diría que desabrida, una explicación totalmente desabrida. No se explica que en una situación de esta naturaleza no tengan capacidad de reacción en el centro comercial, no tenga capacidad de reacción el grupo de vigilantes para poder neutralizar a un matón de esta magnitud”.

Pulgarín no se detuvo en esta intervención, que tuvo mucho de su opinión y punto de vista particular, por eso sumó otro señalamiento: “La verdad, dejó mucho que desear el sistema de seguridad de Unicentro en este caso de la señorita Érika Aponte”.

Y como es un tema de opiniones, que sigue adelante un proceso de investigación para establecer verdades y realidades de este feminicidio, la locutora Adriana Bustos hizo contrapeso a lo que dijo el periodista: “Hay que decir que son más personas en medio de los disparos. ¿Se puede reaccionar? ¿De qué manera reaccionar? Es muy importante analizar el panorama de la situación que se estaba viviendo, las personas que estaban rodeando la escena y cómo deberían haber actuado. Todo esto será materia de investigación”.

Este debate queda abierto y se refleja en redes, con muchos usuarios y ciudadanos del común que también han compartido opiniones similares:

El homicida de Unicentro tuvo q actuar con alguien q le colaboró dándole el arma y demás Hay q investigar porq hay más responsables d este hecho Así como también el sistema d vigilancia y seguridad del centro comercial, así como los protocolos Tal vez se pudo hacer más y prevenir — Estrato Medio de $25 Millones (@capuleto13) May 15, 2023

Y es que en unicentro no hay personal de seguridad? Insinuar que la gente no actuó frente a un sociopata armado, es absurdo, los visitantes al centro comercial o empleados no están preparados para eso. Lo que se debe cuestionar es la seguridad del centro comercial. — ximenatorres (@ninamaria364) May 15, 2023

Ahora con unicentro van a colocar cierta seguridad para que eso no se repita, así como hicieron en el andino, pero no creen que deberían colocar en todos? No esperar a que pase en otro para hacerlo? — Lil 💜 (@titajh16) May 15, 2023

Y la seguridad de Unicentro que dice ? Siguen paseandito en las Segway ? Los de los detectores de metales en la entrada siguen chévere a carcajadas mientras la gente les pasa por el lado ? Nadie advirtió la discisión ? Cómo puden entrar personas / asesinos armados ?? — JADC (@joseduran00) May 15, 2023

La Seguridad Privada de los Centro Comerciales,como que solo los preparan para hacer abrir bolsos y pedir tirillas de compra.#Unicentro — TORRES (@TORRESKL) May 15, 2023

Para quienes no tienen referenciado a Jairo Pulgarín, es muy recordado por su paso como director de los informativos de Radio Santa Fe y actualmente es el hombre de la sección informativa de Tropicana. Incluso, tuvo una interacción con Juan Diego Alvira cuando estuvo en la cabina de la misma emisora y el invitado reconoció los años y profesionalismo del veterano hombre de medios.