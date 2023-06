Este lunes, 26 de junio, se confirmó lo que se venía sospechando hace unas semanas. A través del decreto 1045 de 2023, Adriana de Francisco Baquero, quedó designada cónsul provisional en Miami, Estados Unidos. La diplomática llega a reemplazar a William Salamanca, quien desde la semana pasada es el nuevo director de la Policía Nacional.

Francisco Baquero, hermana de la actriz Margarita Rosa de Francisco y del presentador Martín de Francisco, estudió filosofía en la Universidad Del Valle y ejerció durante tres años un cargo como asistente administrativa en el Consulado de Colombia en Toronto, Canadá.

Otros nombramientos diplomáticos tomaron lugar esta semana, entre ellos el de la hermana de Jaime Garzón, periodista y comediante asesinado en 1999. Con el decreto 1029 de 2023 fue designada María Soledad Garzón Forero, conocida como Marisol Garzón, como la nueva cónsul en provisionalidad de Colombia en Cancún, México. Ella será el reemplazo de María Fernanda Grueso Lugo, quien ejerció el cargo durante cuatro años.

Garzón Forero, comunicadora y autora, escribió el libro ‘Jaime Garzón: mi hermano del alma’ y ‘Jaime Garzón: Lea pa que hablemos’. También dirigió el programa de radio ‘La banca del parque’.

El nombramiento de Adriana de Francisco ha puesto los ojos sobre su hermana, debido a los pronunciamientos que había hecho en redes sociales. “Si gana la Presidencia Gustavo Petro o cualquiera de los candidatos del Pacto Histórico y luego me ven pidiendo puesto en ese gobierno para mí o para alguien de mi familia, ¿me denuncian, por favor?”, trinó en 2021 Margarita Rosa de Francisco.

Cuando comenzaron los rumores sobre la elección de su hermana, la actriz hizo un video en Tiktok, aclarando la situación el 9 de junio de este año: “Todo comienza con una llamada que me hizo en canciller Álvaro Leyva, a quien conozco desde hace mucho por otras circunstancias, recién fue elegido Petro, en la que me ofrece el consulado de Miami. […] Como yo no esperaba esa honrosa invitación del presidente, sí me sorprendió. Le dije a Leyva que yo no estaba capacitada para ese cargo y que si yo le aceptara a usted ese puesto, llevaría a mi hermana, Adriana, como asesora”.

La actriz asegura que su hermana es “una mujer con una vocación de servicio muy profundo y una ética de trabajo que quisiera cualquier institución”. “Le dije a Álvaro: si quieren a alguien en representación mía, que sea ella”, contó. De acuerdo con ella, el presidente Gustavo Petro no aceptó la propuesta, pero el ministro de Relaciones Exteriores le sugirió que Adriana de Francisco aplicara, con otras personas, a un cargo en el consulado.

Al concluir el video, Margarita Rosa de Francisco anotó que aunque su hermana no quedara elegida, como finalmente ocurrió este 26 de junio, seguiría apoyando al presidente Petro porque cree en su programa de gobierno.