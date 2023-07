La también escritora recordó parte de su infancia hace unos años en una entrevista que dio para un canal de YouTube que comparte biografías e historias de mujeres colombianas, no necesariamente reconocidas públicamente.

En uno de los videos, la actriz habló de lo que para ella significa la religión y mencionó que, aunque en su infancia asistía en algunas ocasiones a misa, con el paso del tiempo dejó de hacerlo.

“Mi familia nunca nos inculcó la religión. No íbamos a misa casi… las pocas veces que íbamos para mí era muy extraño y aterrador. No podía creer que el Cristo crucificado fuera un símbolo sagrado”, dijo De Francisco en esa oportunidad.

De Francisco, hermana del presentador y locutor Martín de Francisco y de la filósofa Adriana de Francisco, quien recientemente estuvo involucrada en una controversia al ser designada cónsul provisional en Miami, Estados Unidos, señaló que Dios era una “metáfora” y que la religión “es un cuento”.

“A mí me hubiera gustado ser fanática religiosa, me fascinaría ser de esas personas que cree que ir a misa lo va a salvar de algo. Daría todo en la vida, pero no, Dios se me murió pronto. Creo que no hay nada después de esto [de la vida]. Es una belleza de cuento el que nos han echado, una gran fábula”, agregó Margarita Rosa de Francisco en esa entrevista.

Acá, el momento en el que lo dijo:

Qué opinó Margarita Rosa de Francisco e la Virgen

En ese mismo diálogo, la vallecaucana hizo una controversial afirmación al asegurar que la Virgen es un “insulto” para las mujeres.

“Con la figura de la Virgen me he peleado porque es el antimujer por excelencia. A mí me parece un insulto la imagen de la Virgen y que nos digan que la pureza de la Virgen proviene de su virginidad, de haber parido y haber quedado Virgen… ¡qué maravilla! Eso me parece un insulto para nosotras, misógino”, comentó De Francisco.

En su explicación, la actriz mencionó que la Virgen nunca existió y que le parece incomprensible el hecho de que no diera luz a Jesús.

“Que no haya habido un cuerpo de mujer para parir a Dios, que es hombre, no fue suficiente. Había que inventarse una mujer que nunca existirá y con la que nunca nos podremos comparar. Es como una gran bofetada de la religión a la mujer”, concluyó.