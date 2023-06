En el programa de YouTube ‘Sí se puedcast’, Martín de Francisco confesó uno de los episodios más oscuros de su vida, el cual tiene que ver con el alcoholismo, pues contó que este vicio le provocó quebrantos de salud y problemas familiares.

Según explicó el presentador de ‘La tele letal’, hubo una época en la que tomaba todos los días; hecho que causó que su exesposa lo echara de la casa y, de paso, desarrollara una adicción de siempre estar tomando algún líquido.

“Soy dipsómano, me la paso tomando líquido porque yo tomaba mucho trago antes. Hace unos años me tocó dejarlo. Mi exesposa en ese momento me echó de la casa. Es una historia muy linda de superación”, dijo.