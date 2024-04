Omar Geles se mudó a Estados Unidos para expandir su carrera y encontrar nuevos escenarios para conquistar al público con su música. Sin embargo, no todo le salió como esperaba.

En la noche del viernes 26 de abril, el cantante se encontraba dando un concierto en Miami, el cual vendió por completo. Mientras los asistentes estaban disfrutando de la música del colombiano, el cantante sintió un dolor de pecho y brazos que lo obligó a salir en una ambulancia, directo para el hospital.

Luego de que el cantante de vallenato estuviera bajo revisión y con pronóstico reservado, se pronunció en redes sociales y les dejó un mensaje a sus seguidores, quienes estaban muy preocupados:

“Ser agradecido es el don más preciado del ser humano y no tengo como pagarles a todos los que me han escrito y estuvieron pendiente de mi salud. A Dios, la gloria, porque él es el dueño de la vida y de todo. Todavía me falta un puñado bien grande de canciones por regalarles. Los amo. ¡Aquí estoy como un roble!“, terminó por decir el cantante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Omar Geles (@omargeles)



Tanto fanáticos como colegas le escribieron felices, enviándo sus mejores deseos:

“Me alegra mucho que estés bien maestro querido. Lo que hablamos anoche, Dios te ama y estamos para grandes cosas. Qué gran placer y honor compartir escenario contigo una vez más acá en Estados Unidos”, “me asustaste manito lindo. Cuídate mucho, te necesitamos por muchos años más”, “usted no se alcanza a imaginar, lo mucho que el folclor vallenato lo necesita maestro. Es más, pocos lo alcanzan a dimensionar. Lo queremos”, afirmaron algunos en redes sociales.

