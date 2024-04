El cantautor y acordeonero Ómar Geles Suárez compartió a través de su cuenta de Instagram un incidente que ocurrió el pasado fin de semana en la ciudad de Ibagué, Tolima, cuando fue bajado del escenario por la Policía Nacional al finalizar un concierto.

(Vea también: Famoso festival de vallenato rendirá homenaje a Silvestre Dangond y ‘Juancho’ Rois)

Al parecer, el evento estaba programado para finalizarse a las 5:00 de la mañana, pero los asistentes siguieron cantando las canciones del artista, pese a que el sonido había sido apagado, por lo que este no tuvo otra opción que seguir complaciendo a sus seguidores a capela.

“Primero me apagaron el sonido porque hasta esa hora era el permiso, mi gente de Ibagué siguió cantando mis canciones a capela y no podía ser indiferente, me fui a cantar con ellos y aún así la Policía subió a bajarme, pero yo seguía cantando a capela con mi gente ibaguereña”, escribió Omar Geles.