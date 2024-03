Por: EL PILON SA

El acordeonero y cantautor Ómar Geles rompió su silencio frente a la controversia con el cantante Mono Zabaleta, que en los últimos días llamó la atención de seguidores, gestores culturales y folcloristas de la música vallenata.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el rey vallenato se refirió a lo ocurrido y aseguró que no guarda resentimiento frente a las declaraciones del intérprete de ‘El secuestro’, por el contrario, elogió su carrera y recordó una popular anécdota que vivió al lado de Diomedes Díaz en Valledupar.

“@monozabaleta manito, no te vayas a molestar por este video la verdad me causó mucha gracia y lo hago sin el ánimo de ofenderte, al contrario quiero decirte que no tengo ningún resentimiento ni nada por el estilo y me nace decirte lo mismo que me dijo Diomedes después del altercado que tuvimos en aquella tarima cuando me mandó a tocar el acordeón y yo me bajé bravo con él”, dijo inicialmente Geles sobre un video de humor en el que un personaje hace una parodia.

En su relato añadió: “Un día llegué al aeropuerto de Barranquilla y veo donde lo tienen rodeado a Diomedes como siempre un poco de gente. Me asusté porque me daba mucha pena verlo después que me le bajé de la tarima con grosería y traté de esconderme pero escuché un grito: ‘Omar, oiga pa donde va, venga pa acá’ y me dijo: ‘Dame un abrazo que aquí no ha pasado nada, son cosas del folclor y ahora somos más famosos porque a eso sí le han dado bomba”.

Por su parte, ‘Mono’ Zabaleta expresó que recibía el mensaje de Geles con mucho cariño y destacó la humildad del cantautor.

“Querido maestro, recibo este mensaje con mucho cariño, no me cobre más o lo secuestro. Mi admiración, usted es un crack, ejemplo de humildad”, escribió.

La polémica originada por las declaraciones de Mono Zabaleta en una entrevista en la que cuestionaba que Ómar Geles cobrara 70 millones de pesos por una canción, causó que Rafael Manjarrez, presidente de Sayco, se pronunciara al respecto, así como lo hicieron varios cantantes y compositores, entre ellos, Peter Manjarrés, Wilfran Castillo y Rosendo Romero.

“Asidos a la objetividad y ecuanimidad; atinado es reconocer que siempre en posición de avanzada, el maestro Omar Geles, mi compadre, hace que se le dé valor a su obra; y con eso apuntala el cometido colectivo en la dirección que se le dé reconocimiento y justo y digno valor a las obras que creamos los autores”, se lee en el trino.

El compositor convocó a varios compositores y gestores culturales para que en el marco del Festival Vallenato se reúnan y analicen este tema. Varios de los convocados fueron Rosendo Romero, Rodolfo Molina, Tomás Darío Gutiérrez y Julio Oñate, entre otros.

