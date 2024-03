En una entrevista para la emisora Tropicana, el cantante de música vallenata Peter Manjarrés se refirió a la polémica que se generó en el vallenato por un comentario de Mono Zabaleta y el precio que cobra Ómar Geles por sus canciones inéditas.

‘El Caballero del Vallenato’ aseguró que el Rey Vallenato nunca le ha cobrado por la grabación de sus obras musicales y que desde el inicio de su carrera siempre ha incluido un tema de su autoría en las producciones musicales.

“Mi compadre Ómar Geles nunca me ha cobrado, se los digo con mucha honestidad, nunca me ha cobrado, y te lo digo que lo conozco antes de que yo cantara y soy amigo personal de él. Algunas veces me ha hecho canciones a mí y Ómar tiene algo bonito: siempre reconoce cuando se equivoca”, dijo Peter Manjarrés.