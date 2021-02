El personaje, encarnado por el periodista Omar Vásquez, aprovechó que la actriz hace parte de las grabaciones del reencauche de ‘Café, con aroma de mujer’ e interpreta a la hermana del protagonista, y le preguntó por sus dos colegas.

Laura Londoño es la protagonista de la nueva versión, que antes tuvo como estrella a Margarita Rosa de Francisco, y Mabel Moreno encarnará a la malvada ‘Lucrecia Rivas’; las mismas actrices compartieron set en ‘La ley del corazón‘, pero parece que su relación no era muy buena.

En agosto de 2021 la actriz le dijo a ‘Diva Rebeca’ que el ambiente en la segunda entrega de la serie estuvo muy tensionante, pues ella no planeaba volver a grabaciones y pretendían dejar a su colega como personaje principal, pero luego llegó a un acuerdo con el equipo y siguió liderando.

Por el conflicto que esto provocó, Laura Londoño hasta sacó de una publicación promocional a su compañera y reveló que Mabel llegó a “decir textos de ‘Julia'”, que no era su papel, ella encarnaba a ‘María del Pilar’.

Teniendo en cuenta los antecedentes, la presentadora le preguntó a Laura Archbold cómo ha sentido el ambiente con sus colegas en la producción del Canal RCN, y ella se mostró un poco sorprendida con la pregunta.

“Me estoy desayunando“, fue lo primero que dijo la actriz al personaje, y luego aseguró que va a ponerles más atención, pues ella no tenía presente tal pelea.

“¿No comen en el mismo comedor o sí comen en el mismo comedor?”, añadió ‘Rebeca’ a su conversación y Archbold se mostró titubeante:

“No… sí… yo no sé. Si tuvieron algún problema yo no me he enterado y son muy buenas actrices, porque allá les va divinamente. Yo las veo regias”.